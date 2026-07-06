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சம்மன் அனுப்பியும் ஆஜராகாத முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி - அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து காவல் துறை தீவிர ஆலோசனை

அமலாக்கத்துறையின் லுக் அவுட் நோட்டீசை எதிர்த்து அசோக் குமார் தொடர்ந்த வழக்கை மூன்று வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம்.

திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம்
திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 3:59 PM IST

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சென்னை: தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் நேரில் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோர் ஆஜராகாததால் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் தற்போது வரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் இன்று (ஜூலை 06) நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று காவல்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. எனினும், இருவரும் ஆஜராகவில்லை. இதையடுத்து, அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து காவல்துறையினர் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதுகுறித்து காவல்துறை வட்டாரங்கள் கூறுகையில், "முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு இரண்டாவது முறையாக காவல்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்படும். மூன்று முறையும் சம்மன் அனுப்பி ஆஜராகவில்லை என்றால் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது" என்று கூறியுள்ளனர்.

தனிப்படை காவல்துறையினர் அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்யும் முனைப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். முன்னதாக, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அசோக்குமார் ஆகியோர் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில் அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, அமலாக்கத்துறையின் லுக் அவுட் நோட்டீசை எதிர்த்து அசோக்குமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் மனு மீதான விசாரணையை மூன்று வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதியின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் என்.இளையராஜாவை திருநாவுக்கரசு என்ற நபர் அண்மையில் தொலைபேசி மூலம் தொடர்புக் கொண்டு, தான் இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் டெமாக்ரடிக்ஸ் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருபவர் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு முக்கிய அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலரின் வேண்டுகோளின் பேரில் உங்களிடம் பேசுவதாகவும், நேரில் சந்திக்க விரும்புவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

அதற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜா, தனக்கு பல்வேறு பணிகள் இருப்பதால் தன்னால் சந்திக்க இயலாது எனக்கூறி தொலைபேசி அழைப்பைத் துண்டித்துள்ளார். இதையடுத்து மீண்டும் அவரை செல்ஃபோனில் தொடர்புக் கொண்டு பேசி திருநாவுக்கரசு, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வரப்படவுள்ளதாகவும், அந்த தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பின்போது தாங்கள் கூறும் வகையில் செயல்பட்டால் 35 கோடி ரூபாய் வரை வழங்கப்படும் என பேரம் பேசியதாக இளையராஜா குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

இந்த பேரத்திற்கு மறுப்பு தெரிவித்த இளையராஜா, இனி தம்மை தொடர்புக் கொள்ள வேண்டாம் என கண்டிப்புடன் கூறியுள்ளார். அப்போது திருநாவுக்கரசு, இந்த விவகாரத்தை வெளியில் தெரிவித்தால் நீங்களும், உங்களது குடும்பத்தினரும் பின்விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.

இதையடுத்து, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தன்னை கடமையைச் செய்யவிடாமல் லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றதோடு தனக்கும், தனது குடும்பத்தினருக்கும் அச்சுறுத்தல் விடுத்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜா, கடந்த ஜூன் 29- ஆம் தேதி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.

அந்தப் புகாரின் பேரில் சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலைய காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவை மிரட்டியதாக சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, பின்னணியில் செயல்பட்ட திருச்சியைச் சேர்ந்த ரமேஷ் மற்றும் சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் ஆகிய மூவரையும் கடந்த ஜூலை 01- ஆம் தேதி கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

மேலும், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் தூண்டுதலின் பேரில் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வாக்குமூலம் அளித்த நிலையில், இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் ஐந்து பேரை திருவல்லிக்கேணி தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணைக்கு பிறகு சிறையில் அடைத்தனர்.

இதனிடையே, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரை கைது செய்ய தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். இந்த சூழலில், திருநாவுக்கரசுவின் கார் ஓட்டுநரான கிருஷ்ணாவையையும் தனிப்படை காவல்துறையினர் நேற்று (ஜூலை 05) கைது செய்தனர். பேரம் பேசிய வழக்கில் கிருஷ்ணா முக்கிய நபர் என்றும், இவர் அதிக பேரிடம் பேசியிருப்பதாக காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

கிருஷ்ணாவை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இவ்வழக்கில் தற்போது வரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் இன்று (ஜூலை 06) நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று காவல்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது.

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TAGGED:

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி
அசோக்குமார்
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TVK MLA
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