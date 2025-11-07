அதிமுகவை ஆட்டய போட பார்த்தவர் டிடிவி தினகரன்! முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் விமர்சனம்!
எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் போல விஜயும் தன் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக திமுக - தவெக இடையே தான் போட்டி என்கிறார் என ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்தார்.
Published : November 7, 2025 at 2:45 PM IST
மதுரை: திமுகவை எதிர்த்து நிச்சயம் மெகா கூட்டணி அமையும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார்.
மதுரை தெப்பக்குளம் பகுதியில் இருக்கக் கூடிய மாரியம்மன் திருக்கோயிலில் பக்தர்களுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் அன்னதானம் வழங்கினார். பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் கட்சியை விட்டு நீக்கி வைக்கப்பட்டவர் டி.டி.வி. தினகரன். அதிமுக குறித்தும் அதன் உறுப்பினர்கள் பற்றியும் தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பி வருகிறார். டிடிவியுடன் இருந்த தங்க தமிழ்ச்செல்வன், செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் திமுகவிற்கு சென்ற போது இவர் ஏன் கவலைப்படவில்லை?
தினகரனின் பருப்பு எடப்பாடியிடம் வேகாது. கொச்சையாக சொல்ல வேண்டுமானால் அதிமுகவை ஆட்டய போட பார்த்தவர் தினகரன். அது நடைபெறவில்லை 4.5 ஆண்டு காலம் ஒரு தொண்டர் நாடாள முடியும் என்ற ஒரு புதிய இலக்கணத்தை படைத்தவர் எடப்பாடி. தமிழக முதல்வர் சிறப்பாக ஆட்சி செய்கிறார் என மறைமுகமாக பாராட்டு பத்திரம் வாசிக்கிறார் டிடிவி தினகரன்.
அவதூறுகளை அரசியலுக்காக அள்ளி விடுவது தேவையற்றது. மக்களுக்கு சேவை செய்யுங்கள், களத்தில் சென்று பணியாற்றுங்கள், மக்கள் அதை வரவேற்பார்கள். மேலும், அன்புமணி ராமதாஸிடம் உங்களுக்கு யார் போட்டி என்று கேட்டால் அவர் திமுக என்று தான் சொல்லுவார். விஜயகாந்த் விட்டு சென்ற அந்த இயக்கத்தை கண்ணை இமை காப்பது போல மதுரைக்கு பெருமை சேர்த்த பிரேமலதா விஜயகாந்திடம் கேட்டாலும் அவரும் திமுக என்று தான் சொல்வார். தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும். நிச்சயம் திமுக வீழ்த்தப்பட வேண்டும். மன்னராட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும்" என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அதிமுக கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், " மெகா கூட்டணி - வலிமையான கூட்டணி - வெற்றி கூட்டணி தை மாதத்தில் அமைய உள்ளது. திமுகவை எதிர்க்கும் தவெக, தேமுதிக, பாமக கட்சிகள் அதிமுகவுடன் ஒன்றாக இணைய வேண்டும். எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் போல விஜயும் தன் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக திமுக - தவெக இடையே தான் போட்டி என்கிறார். நிச்சயமாக நாங்கள் மெகா கூட்டணி அமைப்போம்" என்றார்.