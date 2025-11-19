அதிமுக கூட்டணியில் தவெக? ராஜேந்திர பாலாஜி 'சூசக' பதில்!
திமுக ஆட்சியை விரட்ட நினைக்கும் கட்சிகள் அனைத்தையும் ஒன்றிணைக்கும் பணிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி மேற்கொள்வார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறியுள்ளார்.
Published : November 19, 2025 at 3:32 PM IST
திருநெல்வேலி: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விரும்பினால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி குறித்து பேசுவார் என முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறியுள்ளார்.
நெல்லையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ”தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தமிழ்நாடு தலைவராக எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முடிவுகளை அவரே எடுப்பார். தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தனித்து ஆட்சி அமைக்கும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக வருவார். பாஜக மற்றும் தோழமைக் கட்சிகள் ஆதரவுடன் மிக பலமான கூட்டணி அமைந்து, தேர்தலில் போட்டியிட்டு 220க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை அதிமுக கைப்பற்றும்” என்றார்.
தேர்தல் கூட்டணி குறித்து ராஜேந்திர பாலாஜி பேசுகையில், “அதிமுக பொதுச் செயலாளர் விரும்பினால் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி குறித்து பேசுவார். திமுகவை ஆட்சியை விட்டு விரட்ட நினைக்கும் கட்சிகளை அனைத்தையும் ஒன்றிணைக்கும் பணிகளை எடப்பாடி பழனிச்சாமி செய்வார். தேர்தலுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதாக தான் கூட்டணி அமைந்த காலமெல்லாம் உள்ளது. இன்னும் மூன்று மாத காலங்கள் உள்ளன,
அதிமுக ஆட்சி வந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் என மக்கள் நினைக்கின்றனர். திமுக ஆட்சிக்கு வரக் கூடாது என நினைக்கும் கட்சிகள் எல்லாம் அதிமுகவை நோக்கி, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் கூட்டணிக்கு வருவார்கள். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பிரதானமான கட்சியாகவும், தமிழ்நாட்டின் பலமான கட்சியாகவும் அதிமுக உள்ளது. மோடியின் வருகை உள்ளிட்ட எதுவாக இருந்தாலும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண்ணசைவில் தான் நடக்கும். பாஜகவின் தலைமை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மதிக்கிறது” என்றார்.
அதிமுக உட்கட்சி பிரச்சனை குறித்து பேசுகையில், “எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தான் இரட்டை இலை, கட்சி அலுவலகம், மாவட்ட செயலாளர்கள் என அனைவரும் உள்ளனர். அதிமுக என்பது பலமான கட்சி, அதிமுக என்பது ஆழ்கடல். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை எதிர்த்து சிலர் பேசுகிறார்கள். மக்கள் அவர்களை நிராகரித்து விடுவார்கள். ஒருங்கிணைப்பு என்பது அதிமுகவின் தலைமை எடுக்கும் முடிவு. கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்த்தால் பிரச்சனை வராது என்றால் பொதுச் செயலாளர் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பார். அதிமுக வளர வேண்டும், ஆட்சியில் அமர வேண்டும் என்பதற்கான பணிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி செய்து வருகிறார். எது தேவை என்பது அவருக்கு தெரியும், அதன்படி எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்படுவார்” என்றார்.
எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து ராஜேந்திர பாலாஜி பேசுகையில், “தனது தோல்வியை கடைசி வரை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார். தோல்வியடைந்த பின்னர், வாக்கு இயந்திரத்தின் மீது பழியை போடுவார். இரட்டை வாக்காளர்கள், போலி வாக்காளர்களை நீக்கும் பணியை தேர்தல் ஆணையம் எஸ்.ஐ.ஆர் மூலம் செய்கிறது, அதனை எங்களது பொதுச்செயலாளர் வரவேற்கிறார்.
பீகாரில் வாக்கு திருடப்பட்டதாக கூறி வருகிறார்கள், இதுவரை ஒருவர் கூட தனது வாக்கு இல்லை என நீதிமன்றத்திற்கு செல்லவில்லை. பீகாரில் நடந்த முடிவு தான் தமிழ்நாட்டிலும் வரப் போகிறது. எஸ்.ஐ.ஆர் பணி காலம் காலமாக நடைபெற்று வருகிறது. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த போது 2002-ல் நடத்தப்பட்டது.
மகாராஷ்டிரா தேர்தலில் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்தது, இப்போது பீகாரில் தோல்வி அடைந்துவிட்டது. தேசத்தை பாதுகாக்கும் பாஜகோடு, தேசத்தின் பக்தரான அதிமுக கூட்டணி வைத்துள்ளது. வரும் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும். எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக கோட்டை ஏறுவார்” என கூறினார்.