ஓட்டு கேட்டு போனால் விரட்டியடிப்பார்கள் என்ற பயத்தில் ரூ.5,000 வழங்கியுள்ளார்கள் - மாஜி அமைச்சர் ராஜலட்சுமி
அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள், தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறப்பட்ட திட்டங்கள் என அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் என முன்னாள் அமைச்சர் ராஜலட்சுமி உறுதியளித்தார்.
Published : February 15, 2026 at 1:29 PM IST
தூத்துக்குடி: ஓட்டுக் கேட்டு செல்லும்போது மக்கள் விரட்டியடிக்கக் கூடாது என்பதற்காகவே மகளிருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கியுள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜலட்சுமி விமர்சித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேதி கூட இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் களம் அனல் பறக்கிறது. அமைச்சர்கள், நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் என போட்டி போட்டுக் கொண்டு பிரச்சார பொதுக்கூட்டங்கள், கட்சி கூட்டங்கள் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், ‘மக்களைக் காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற எழுச்சி பயணத்தை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் நடத்தவுள்ளதாகவும் இந்த பயணம் பிப்.21 - 26 வரை நடைபெறும் எனவும் தலைமை கழகம் அறிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே இளையரசனேந்தல் பகுதியில், அதிமுக சார்பில் '2026 தேர்தல் வாக்குறுதிகள், திமுக அரசின் நிர்வாக சீர்கேடு' என்ற தலைப்பில் நேற்று (பிப்.14) தெருமுனை பிரச்சாரக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் கலந்து கொண்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜலட்சுமி பேசியதாவது, “அதிமுக கொண்டு வந்த நல்ல திட்டங்களை எல்லாம் செயல்படுத்தாமல், திமுக அரசு முடக்கிவிட்டனர். கேட்டால், நிதி இல்லை என்று கதை கட்டுகிறார்கள்.
பிறகு எதற்காக, ரூ.5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்குகின்றனர். அப்படி கடன் வாங்கி, வாக்கு செலுத்திய மக்களுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை. 100 வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் முழுமையாக வேலை வழங்க வேண்டும். அவர்களுக்கான, ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்று அதிமுக சார்பில் தமிழக முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் அறிவித்த நிலையில், மகளிர் உரிமைத் தொகை என்ற பெயரில் பெண்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கு ரூ.5 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்பட்டது.
எதற்காக இந்த ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கியுள்ளார்கள்? சட்டமன்றத் தேர்தல் வருகிறது. ஓட்டுக்காக மறுபடியும் மக்களை சந்திக்க வேண்டும். அப்படி ஓட்டுக் கேட்டு வீட்டிற்கு செல்லும் போது, பெண்கள் கேள்வி கேட்கக் கூடாது. அவர்களை உள்ளே விடாமல் விரட்டியடிக்கக் கூடாது என்பதற்காக தான் தற்போது ரூ.5,000 வழங்கியுள்ளார்கள். காசே இல்லை என்றார்கள், இப்போது எங்கிருந்து வந்தது இந்த ரூ.5,000. இது எல்லாமே உங்கள் வரிப்பணம் தான்.
எனவே, நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அதிமுக முந்தைய ஆட்சிக்காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்கள், தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறப்பட்ட திட்டங்கள் என அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும். திமுக மீதுள்ள வெறுப்பால், தேர்தல் எப்போது வரும், இரட்டை இலைக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றனர்” எனக் கூறினார்.