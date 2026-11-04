பெண்களுக்கு எதிரான சர்ச்சை பேச்சு; முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி விடுதலை
தனது பேச்சுக்கு பொன்முடி பொதுவெளியில் மன்னிப்புக் கோரியுள்ளதாகவும், அவரது வயது மற்றும் உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த வழக்கை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வதாக புகார்தாரர் உமா ஆனந்தன் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 4, 2026 at 6:32 PM IST
சென்னை: பெண்கள் குறித்து சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்தாக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி மீது தொடரப்பட்ட வழக்கு வாபஸ் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து அவரை வழக்கில் இருந்து விடுவித்து சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையில் பெரியார் திராவிடர் கழகம் சார்பில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நடந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, சைவ, வைணவ சமயங்கள் மற்றும் பெண்கள் குறித்து பேசியது சர்ச்சையானது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், அமைச்சர் பதவியில் இருந்து பொன்முடி நீக்கப்பட்டார்.
இந்த சர்ச்சைப் பேச்சு தொடர்பாக, சென்னை சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் சென்னை மாநகராட்சி பாஜக மாமன்ற உறுப்பினர் உமா ஆனந்தன் வழக்குத் தொடர்ந்தார்.
அவரது மனுவில், மத ரீதியாக வெறுப்புணர்வைத் தூண்டுதல், மத உணர்வுகளை புண்படுத்துதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் பொன்முடியை தண்டிக்க வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு எம்.பி, எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி சி.சுந்தரபாண்டியன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, புகார்தாரர் உமா ஆனந்தன் நேரில் ஆஜராகி, வழக்கை திரும்பப் பெறுவதாகக் கூறி மனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், தனது பேச்சுக்கு பொன்முடி பொதுவெளியில் மன்னிப்புக் கோரியுள்ளதாகவும், அவரது வயது மற்றும் உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த வழக்கை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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மேலும், தவறு மனித இயல்பு, மன்னிப்பது தெய்வச் செயல் என்பதால் யாருடைய வற்புறுத்தலும் இல்லாமல் எந்த சமாதானமும் இல்லாமல், வழக்கைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வதாகவும், வழக்கில் இருந்து பொன்முடியை விடுவிப்பதில் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி சி. சுந்தரபாண்டியன், பொன்முடிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்படவில்லை எனக் கூறி, வழக்கில் இருந்து பொன்முடியை விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டார்.