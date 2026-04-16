தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நகலை எரித்து முன்னாள் அமைச்சர் பழநிமாணிக்கம் போராட்டம்
Published : April 16, 2026 at 11:25 PM IST
தஞ்சாவூர்: நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறையைக் கண்டித்து தஞ்சாவூரில் முன்னாள் அமைச்சர் பழநிமாணிக்கம் தலைமையில் நகல் எரிப்பு போராட்டம் போராட்டம் நடைபெற்றது.
நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை சட்ட திருத்த மசோதா, நாடாளுமன்றத்தில் இன்று(ஏப்.16) தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் பொதுமக்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் வகையில் வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்ற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டார்.
அதைத் தொடர்ந்து, சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு நாமக்கல்லில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட அவர், நாமக்கல் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உள்பட்ட நல்லிபாளையம் பகுதியில் ஒரு இல்லத்தின் முன்பு கருப்புக்கொடியை ஏற்றினார். தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா நகலையும் எரித்து, மசோதாவுக்கு எதிராக கோஷங்களையும் முதல்வர் ஸ்டாலின் எழுப்பினார்.
இதேபோல், தொகுதி மறுவரையறையைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சியினர் கருப்பு சட்டை அணிந்தும் வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றியும் தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர்.
தஞ்சாவூரில் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் பழனிமாணிக்கம் தலைமையில், திமுகவினர் மத்திய அரசின் மநோதா நகலை எரித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதில், முன்னாள் எம்எல்ஏ நீலமேகம், தஞ்சாவூர் தொகுதி வேட்பாளர் ராமநாதன், துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி உள்ளிட்ட திமுக கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
இதேபோல் தஞ்சை மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், திருவையாறு சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான துரை.சந்திரசேகரன் தலைமையில் நடுக்கடை பகுதியில் மத்திய அரசின் நாடாளுமன்ற தொகுதி வரையறை சட்ட திருத்த நகலை தீயிட்டு எரித்து திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இப்போராட்டத்தில் திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.