ETV Bharat / state

'திமுகவை விமர்சனம் செய்த கட்சிகள் காணாமல் போனது தான் வரலாறு' - செஞ்சி மஸ்தான்

திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து இன்று வரையிலும் திமுகவை விமர்சனம் செய்யாத கட்சியே இல்லை என செஞ்சி மஸ்தான் தெரிவித்தார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த செஞ்சி மஸ்தான்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த செஞ்சி மஸ்தான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 10:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: திமுகவை விமர்சனம் செய்த கட்சிகள் காணாமல் போனது தான் வரலாறு என்று முன்னாள் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தில் நாளை நடைபெறும் அரசு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க உள்ளார். இந்நிலையில் மேடை அமைக்கப்பட்ட இடத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் இன்று ஆய்வு செய்தார்.

இதன் பிறகு செஞ்சி மஸ்தான் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு முழுவதும் 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' என்ற பெயரில் பத்தாயிரம் முகாம்களை நடத்தினார். அதில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நாளை திண்டிவனத்தில் நடக்க உள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "திருக்குறளை மக்கள் புரிந்து கொள்வதற்காகவும், சாதாரண மக்களின் கண்களில் பட வேண்டும், படிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் திருக்குறளை பதிவு செய்தார். மேலும் திருக்குறள் விழா எடுத்து திமுக சிறப்பித்து வருகிறது. திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய வரலாறு தெரியாதவர்கள் பேசுவதற்கு நான் பதில் சொல்வது சரியாக இருக்காது.

திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 1949இல் துவக்கிய காலத்தில் இருந்து இன்று வரையிலும் திமுகவை விமர்சனம் செய்யாத கட்சியே இல்லை. விமர்சனம் செய்த கட்சிகள் எல்லாம் காணாமல் போனது தான் வரலாறு. இன்றைக்கு திமுகவை மக்கள் ஆறாவது முறையாக ஆட்சியில் அமர்த்தி இருக்கிறார்கள்" என்றார்.

திண்டிவனம் பேருந்து நிலையத்தின் பெயரை சி.வி.சண்முகம் அறிவுறுத்தலின் பேரில் மாற்றப்பட்டதாக அதிமுகவினர் தெரிவித்து வருவதாக சொல்கிறீர்கள். சி.வி.சண்முகம் சொல்வதை கூட திமுக கேட்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்பதில்லை என அதிமுகவினரே சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: ''பாஜக தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகல்'' - அண்ணாமலை அறிவிப்பின் பரபரப்பு பின்னணி

திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணி கட்சிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று தான் பெயர் மாற்றப்பட்டது. பேருந்து நிலையத்தை கட்ட முன் வராத சி.வி.சண்முகம் இதை பற்றி பேச எந்த அளவுக்கு உரிமை உள்ளது? என்று கேள்விக்குறி போட்டு அதிமுகவினரே சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர்'' என அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

VIJAY
DMK
விஜய்
திமுக
GINGEE MASTHAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.