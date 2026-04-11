குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் பெயரைக் கூறி வாக்கு சேகரித்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
Published : April 11, 2026 at 3:13 PM IST
திண்டுக்கல்: முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் பெயரைக் கூறி வாக்கு சேகரித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
வரும் 23-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் சூறாவளி சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதே போல், தேர்தலை நேர்மையாகவும், நியாயமாகவும் நடத்தும் வகையில் தேர்தல் ஆணையம் விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது. வாக்காளர்களுக்கு அரசியல் கட்சிகள் பணப்பட்டுவாடா மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்குவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள், நிலையானக் கண்காணிப்புக் குழுவினர் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதே போல் வேட்பாளர்களும் வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுகவின் பொருளாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சீனிவாசன் போட்டியிடுகிறார். இதையடுத்து, அவர் திண்டுக்கல்லில் பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று பொதுமக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகிறார். திண்டுக்கல் மாநகர் பகுதிகளில் பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு தற்போது கிராமங்களில் அவர் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.
அதன்படி, திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தனது ஆதரவாளர்களுடன் காப்புளியம்பட்டி பெரியகோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்தார். ஒக்கலிகக் கவுண்டர் இன மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் காப்பிலியப்பட்டியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட போது திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேசுகையில், "மாதந்தோறும் மகளிருக்கு ரூபாய் 2,000 வழங்கப்படும், ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் பிரிட்ஜ் வழங்கப்படும். தீபாவளிக்கு பட்டு சட்டை, பட்டு வேஷ்டி மற்றும் காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவை வழங்கப்படும். ஆண்டுக்கு மூன்று கியாஸ் சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும். நீங்கள் எல்லாம் ஒக்கலிகக் கவுண்டர்கள். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர். எனவே கவுண்டர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர் முதலமைச்சராக போகிறார்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளின்படி சாதி, மத அடிப்படையில் வாக்கு சேகரிப்பது குற்றம் என்ற நிலையில், நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் முன்னிலையில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் பெயரைக் கூறி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வாக்கு கேட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
ஏற்கனவே, வேட்பு மனுத்தாக்கலின் போது தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மீது உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.