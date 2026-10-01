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முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் மீதான பண மோசடி வழக்கு முடித்த வைப்பு

முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கரிடம் தனக்கு தர வேண்டிய ரூபாய் 4 கோடியை திருப்பித் தருமாறு கேட்டபோது கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக மனுதாரர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 8:44 PM IST

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சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான பண மோசடி வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடியைச் சேர்ந்த தனவிமல் என்பவர் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிராக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அந்த மனுவில், "நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆலங்குடி தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து விண்ணப்பித்திருந்த தன்னை தொடர்புக் கொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், தேர்தல் செலவுகளை மேற்கொள்ளும் தகுதியை நிரூபிக்க 5 கோடி ரூபாய் தரும்படி வலியுறுத்தினார்.

அதன்படி, 4 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாயை திரட்டி, முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர் சோத்துப்பாலை முருகேசன் என்பவரிடம் கொடுத்தேன். வேட்பாளர் பட்டியலில் தனது பெயர் அறிவிக்கப்பட்டபின், தேர்தல் செலவுகளுக்காகப் பணத்தை மீண்டும் திருப்பிக் கேட்டபோது, ரூபாய் 50 லட்சம் மட்டுமே திருப்பித் தந்துள்ளார். மீதமுள்ள ரூபாய் 4 கோடியை தராமல் இழுத்தடித்துள்ளார்.

தற்போது முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், ஆளும் தவெகவில் இணைந்துள்ள நிலையில், பணத்தை திருப்பிக் கேட்டபோது தனக்கு மிரட்டல் விடுத்தார். இது தொடர்பாக புதுக்கோட்டை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தனது புகார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு இன்று (அக்.01) சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதாரர் அளித்த புகார் குறித்து புதுக்கோட்டை காவல்துறைக் கண்காணிப்பாளர் நடத்திய விசாரணையில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான புகாரில் முகாந்திரம் இல்லை எனத் தெரிய வந்துள்ளது" என்று கூறினார். அத்துடன், இது தொடர்பாக காவல்துறை தரப்பில் அறிக்கையாகவும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த அறிக்கையை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தக் கோரிய வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விராலிமலை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி ராஜினாமா செய்துவிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். அவருக்கு தவெகவில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

முன்னாள் அமைச்சர் சிவிஜயபாஸ்கர்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
ஆலங்குடி தொகுதி
PUDUKKOTTAI POLICE
CHENNAI HIGH COURT ORDER

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