தவெகவில் இணையப் போகிறீர்களா? - சூட்சுமமாக பதிலளித்த முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர்
தொகுதி மக்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ, அதை தான் நான் செய்வேன். அவர்கள் மாற்றத்தை விரும்பினால் மாற்றம் இருக்கும் என சி. விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 29, 2026 at 8:22 AM IST
புதுக்கோட்டை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் தவெகவில் இணையப்போவதாக செய்திகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், அதற்கு அவர் சூட்சுமமாக பதில் அளித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக எதிர்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த நிலையில் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக அக்கட்சியில் உட்கட்சி பூசல் உருவாகி, அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அணி மற்றும் சி.வி. சண்முகம் - எஸ்.பி. வேலுமணி அணி என இரண்டு அணிகளாக உடைந்தது. இதையடுத்து, இரு தரப்புகளுக்கும் இடையில் தொடர் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வந்தது.
இந்த சூழலில், நேற்று முன்தினம் (மே 27) கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து, ஒற்றுமையுடன் செயல்படுவதென எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான அணியினர் மீண்டும், இபிஎஸ் அணியில் இணைந்தனர். ஆனால், அன்றைய தினம் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.வி. சண்முகம் மற்றும் சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் வரவில்லை.
அதே நேரத்தில், சி.வி. சண்முகம் தங்களுடன் தான் இருக்கிறார் என எஸ்.பி வேலுமணி கூறினாலும், இதுவரை அவர் இபிஎஸ் அணியுடன் இணைவது குறித்த எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வமாக தகவலும் வெளியாகவில்லை. அதேபோல் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் நிலைப்பாடு குறித்தும் விவரங்கள் தெரியாமல் இருந்தது.
இந்த நிலையில், புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், “என்னை இதுவரை நான்கு முறை வெற்றி பெற செய்த தொகுதி மக்களின் கருத்துகளை கேட்டறிந்தேன். அனைத்தையும் உள்வாங்கி உள்ளேன். பலர் பல கருத்துகளை கூறினார்கள். தொகுதி மக்களின் எண்ணம் தான் என்னுடைய எண்ணம். அவர்களின் கருத்துப்படி விரைவில் முடிவு எடுப்பேன்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவது உள்ளிட்ட யூகங்களுக்கு என்னால் இப்போது பதில் சொல்ல முடியாது. எனக்கு 51 வயது ஆகிறது. 25 ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுள்ளேன். கொரோனா காலத்தில் என் உயிரையும் துச்சமாக நினைத்து உழைத்தேன். மக்களுக்கு பணியாற்றவே விரும்புகிறேன்.
மக்களின் முடிவே எனது முடிவும். என்னுடன் பயணித்தவர்கள் மற்றும் எனது கட்சி நிர்வாகிகள் என்ன கூறினார்களோ, அதை தான் நான் செய்தேன். தொகுதி மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளேன். விராலிமலை தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதே எனது எண்ணம். அதிரடி பரபரப்பு எதுவும் இல்லாமல் நான் நிதானமாக பொறுமையாக அமைதியாக உள்ளேன்” என கூறினார்.
இதையடுத்து, தொகுதி மக்கள் மாற்றம் விரும்புகிறார்களா? என அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "தொகுதி மக்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ, அதை தான் நான் செய்வேன். அவர்கள் மாற்றத்தை விரும்பினால் மாற்றம் இருக்கும்" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, அவரிடம் இன்றைக்கும் அதிமுகவில் தொடருகிறீர்களா? சபாநாயகரை சந்திக்கும் திட்டம் ஏதும் உள்ளதா? நீங்களும், சி.வி. சண்முகமும் இன்னும் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்காமல் உள்ளீர்களே? என பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. ஆனால், அவற்றிற்கு பதில் அளிக்காமல் மௌனமாக சிரித்தார்.
இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது ஒரு முறைகூட சி. விஜய்பாஸ்கர், எடப்பாடி பழனிசாமியின் பெயரை உச்சரிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.