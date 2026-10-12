முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸுக்கு எதிராக ஆதாரங்கள்- உயர்நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை தகவல்
பள்ளி நிர்வாகிகள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த டிபிஐ வளாகத்தை 2- வது குற்றவாளியான முத்துக்குமார் பயன்படுத்தியுள்ளார் என மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறைத் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 8:30 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய விவகாரத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கு நேரடி தொடர்பு இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை அறிக்கைத் தாக்கல் செய்துள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அனுமதிகள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி ரூபாய் 100 கோடிக்கும் மேல் சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர், மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையில் புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவுச் செய்தனர். இதையடுத்து தன் மீது போடப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு இன்று (அக்.12) உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மத்திய குற்றப்பிரிவுக் காவல் துறையினர் சார்பில் பதில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், "தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் இளங்கோவன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பி.டி.அரசகுமார் மற்றும் முத்துக்குமார் ஆகியோர் மீது ஜூன் 27- ஆம் தேதி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தனது அமைச்சர் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி கட்சி நிதி என்ற பெயரில் பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டது. தொடர் விசாரணையில் கிடைத்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கின் பிரிவுகள் மாற்றப்பட்டு அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி 5- வது குற்றவாளியாகச் சேர்க்கப்பட்டார்.
அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கு எதிராக எந்தவொரு ஆதாரங்களோ, வெளிப்படையான செயலோ இல்லை என்று அவர் தெரிவித்திருப்பது விசாரணையில் கிடைத்த ஆதாரங்களுக்கு எதிராக உள்ளது. விசாரணை நிலுவையில் உள்ள நிலையில், ஆதாரங்களை வெளியிடுமாறு கேட்க முடியாது. காவல் துறை விசாரணையில் இந்த கூட்டு சதியில் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கு தொடர்பு இருப்பதற்கான முகாந்திரம் உள்ளது. அமைச்சர் என்ற முறையில் தனது அதிகாரத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். பணம் பெற்று அது அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழிக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் அறிவுறுத்தலின்படி பணம் கொடுக்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்தனர். பணப்பரிமாற்றம், தொலைபேசி அழைப்பு பதிவுகள் நேரடியாக நடந்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. 2026 தேர்தல் அறிவிப்புக்கு ஒருநாள் முன்பு வரை இந்த பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளது.
பள்ளி நிர்வாகிகள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த டிபிஐ வளாகத்தை முத்துக்குமார் பயன்படுத்தியுள்ளார். அதனால், வழக்கை ரத்து செய்ய எந்த அடிப்படை முகாந்திரமும் இல்லை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை வரும் அக்.29- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.