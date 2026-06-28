திமுகவில் இணைந்த மதிமுக முன்னாள் நிர்வாகிகள்; வைகோ மீது கடும் விமர்சனம்
காகிதக் கப்பல் ஏறி ஈழப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பேன் என்று 30 ஆண்டுகளாக வைகோ கூறி வந்த கதையை இனி யாரும் நம்பமாட்டார்கள் என மதிமுக முன்னாள் நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர்.
Published : June 28, 2026 at 3:40 PM IST
சென்னை: மதிமுகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்த அக்கட்சியின் முன்னாள் நிர்வாகிகள் வைகோ மீது கடும் விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளனர்.
மதிமுக முன்னாள் மாநில நிர்வாகிகளான பொடா அழகுசுந்தரம், புலவர் செவந்தியப்பன் (இவர்கள் இருவரும் பொடா சட்டத்தின் கீழ் வைகோவுடன் சிறையில் இருந்தவர்கள்), டி.ஆர்.ஆர். செங்குட்டுவன் உள்ளிட்ட முன்னாள் மதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று திமுகவில் இணைந்தனர்.
நேற்று நடைபெற்ற மதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக வெளியேறுவதாக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அறிவித்திருந்த நிலையில், அதற்கு அடுத்த நாளே முன்னாள் மாநில நிர்வாகிகள் திமுகவில் இணைந்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
திமுகவில் இணைந்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதிமுக முன்னாள் மாநில நிர்வாகி பொடா அழகுசுந்தரம்,
"வைகோ எடுக்கும் அரசியல் முடிவுகள் சரியானதாக இல்லை. கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு முதலே நாங்கள் ஒதுங்கி இருந்தோம். மதிமுக திமுக கூட்டணியில் இருந்ததால் அப்போது எங்களால் திமுகவில் இணைய முடியவில்லை. கூட்டணி தர்மத்தை திமுக கடைப்பிடித்தது. தற்போது மதிமுக திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியதால் நாங்கள் திமுகவில் இணைந்துள்ளோம். தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள மட்டுமே வைகோ செயல்பட்டார். அவரின் பேச்சால் நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டோம்.
அப்பா, மகன் தனியாக அரசியல் கணக்கு போட்டதால் மதிமுகவின் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். சீர்காழி எம்.எல்.ஏ. தன்னை திமுக உறுப்பினர் என்று கூறியுள்ளார். கடையநல்லூர் எம்.எல்.ஏ. தொகுதி மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவில் உள்ளார். மதிமுகவில் அதிருப்தியில் உள்ள பலரும் விரைவில் திமுகவில் இணைவார்கள்.
காகிதக் கப்பல் ஏறி ஈழப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பேன் என்று 30 ஆண்டுகளாக வைகோ கூறி வந்த கதையை இனி யாரும் நம்பமாட்டார்கள். அட்டைக் கத்தியுடன் நானும் போருக்குப் புறப்பட்டேன் என்று கூறி ஈழ விவகாரத்தில் வைகோ நாடகம் ஆடினார்" என்றார்.
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இதையடுத்து திமுகவில் இணைந்த பிறகு பேசிய புலவர் செவந்தியப்பன், "எதற்கு தனியாக கட்சி நடத்த வேண்டும்? மதிமுகவை திமுகவுடன் இணைத்துவிடலாம் என்று நான் கூறியதற்காகவே வைகோ என்னை கட்சியில் இருந்து நீக்கினார். கட்சிக்குள் பிரித்து ஆளும் சூழ்ச்சியை மேற்கொண்டனர். திமுக கூட்டணிக்குள் இருந்தபோதும் திமுகவை காப்பாற்றும் மனநிலையில் வைகோ எப்போதும் இல்லை. ஈழப் பிரச்சினையிலும் வைகோ உண்மையாக செயல்படவில்லை. வரும் காலத்தில் திமுகவை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில்தான் மதிமுகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்துள்ளோம் என்றார்.
திமுகவில் இணைந்த செங்குட்டுவன் கூறியபோது, "தமிழ்நாட்டில் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து தொடர்ந்து கேள்வி கேட்கும் கட்சியாகவும், தலைவராகவும் திமுகவும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் உள்ளனர். திமுக இன்று தோற்றிருக்கலாம். ஆனால் மக்களுக்காக எப்போதும் நிற்கும் இயக்கம் திமுகதான்.
வேறு வழியில்லாமல்தான் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு வைகோ வந்தார். வைகோவுக்கு உண்மையான உழைப்பாளிகள் யார் என்பது தெரியாது" என்றார்.