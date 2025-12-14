ETV Bharat / state

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய பலமாக இருப்பார் - முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் கருத்து

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை வேறு மாநிலத்திற்கும், திருப்பரங்குன்றம் தொடர்பான வழக்குகளை வேறு அமர்விற்கும் மாற்றவேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் தெரிவித்துள்ளார்.

உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன்
உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 14, 2025 at 10:44 AM IST

திருநெல்வேலி: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு திமுகவுக்கு பலம் சேர்க்கிறதோ, அதேபோல நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனின் தீர்ப்புகள் திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமையும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் கிண்டலாக கூறினார்.

திருப்பரங்குன்றம் மலையில் அமைந்திருக்கும் தர்காவுக்கு அருகே உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அண்மையில் உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவு, திருப்பரங்குன்றத்தில் பெரும் சர்ச்சைக்கு வழிவகுத்தது.

பின்னர், இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இது ஒருபுறம் இருக்க, குறிப்பிட்ட மத அமைப்புகளுக்கு ஆதரவாக நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் செயல்படுவதாக கூறி அவருக்கு எதிராக ஆங்காங்கே போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன.மேலும், அவரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி இண்டியா கூட்டணி எம்.பி.க்களும் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

மதநல்லிணத்திற்கு எதிராக தீர்ப்பு

இந்நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அவர் கூறுகையில், "மத நல்லிணக்கம் நூறு சதவீதம் இருக்கிறது. ஆனால், திருப்பரங்குன்றம் உள்ளிட்ட பல வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், அந்த மத நல்லிணக்கத்தை குலைக்கும் வகையிலேயே தீர்ப்புகளை வழங்கி வருகிறார். 45 வருடம் கழித்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மயிலாடும்பாறையிலும் முருகன் சிலை வைத்து தீபம் ஏற்றும் உத்தரவை பிறப்பிக்கிறார். அவரின் இந்த உத்தரவு மத நல்லிணக்கத்திற்கும், மத அமைதிக்கும் ஊறு விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளது.

பாஜகவும், தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியும் செய்ய முடியாததை, நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனின் தீர்ப்பு செய்து விடுமோ என்ற அச்சம் உள்ளது. இருந்தபோதிலும், தமிழக மக்கள் பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை யாரும் இயக்க தேவையில்லை. அவரே அப்படித்தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இதையும் படிங்க: கருணை அடிப்படையில் அரசு பணியில் சேர்ந்தவர்கள் உயர் பதவிகளை கேட்க முடியாது: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி

'நீதிபதிகள் வானத்தில் இருந்து குதிக்கவில்லை'

நீதிபதிகள் யாரும் வானத்திலிருந்து குதித்தவர்கள் இல்லை. எல்லோரும் ஒரு இயக்கத்தில் இருந்திருப்பார்கள். நான் உட்பட பல நீதிபதிகள், அரசியல் இயக்கத்தில் இருந்தவர்கள்தான்.ஆனால் நீதிபதியான பிறகு கட்சிக்காரர்களாக நாங்கள் செயல்படவில்லை. ஆனால், ஆர்.எஸ்.எஸ் பிரச்சாரகாரராக இருந்த ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், நீதிபதியாக மாறிய பிறகும் ஆர்.எஸ்.எஸ். காரராகவே செயல்படுகிறார்.அப்படி செயல்படக் கூடாது.

எந்த இடத்தில் தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டியது கோயில் நிர்வாகம்தான். தற்போது மதுரையில் நிலவும் பதற்றமான சூழலை குறைப்பதற்கு, நீதிபதி சுவாமிநாதனை வேறு மாநிலத்திற்கும், திருப்பரங்குன்றம், திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி தொடர்பான வழக்குகளை வேறு அமர்விற்கும் மாற்றவேண்டும்.

ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் மீது கொண்டுவரப்பட்டுள்ள தகுதி நீக்க நடவடிக்கை பயன் தராது. ஆனால், அது ஒரு விவாதத்தை மக்களிடம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. நீதித்துறை இப்போதுவரை உயர் சாதிகளின் ஆதிக்கத்தில்தான் இருக்கிறது. 2014-க்கு பிறகு, உயர் சாதி சனாதனிகள் அதிக அளவில் நீதித்துறைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். சனாதனிகள் வரலாம். ஆனால், நீதித்துறைக்கு வந்த பிறகு சனாதனத்தை நீதிமன்றத்தில் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது . நீதிபதி சுவாமிநாதனின் தீர்ப்பு, 2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுக்கும்.

ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியின் செயல்பாடுகள் எப்படி திமுகவுக்கு பலம் கொடுக்கிறதோ, அதே போல் நீதிபதி சுவாமிநாதனின் தீர்ப்பும் திமுகவுக்கு பலம் கொடுக்கும்" என முன்னாள் நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் கூறினார்.

