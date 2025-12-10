'எச்.ராஜா போல் நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் செயல்படக் கூடாது' - முன்னாள் நீதிபதி ஹரி பரந்தாமன்
நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி நினைக்காமல், தனது உத்தரவை அமல்படுத்துவதிலே தான் உறுதியாக இருந்துள்ளார் என ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஹரி பரந்தாமன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை: ''நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் எச்.ராஜா, ஆர்.என்.ரவி போல செயல்படக் கூடாது'' என ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஹரி பரந்தாமன் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் வழக்கமாக உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வரும் நிலையில், கடந்த கார்த்திகை தீபத்தை தீபத்தூணில் ஏற்ற வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதனை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். ஆனால், தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செல்ல உள்ளதாக கூறி தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது.
இது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், சிஐஎஸ்எப் வீரர்கள் உதவியுடன் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். ஆனால், அன்றைய தினம் திருப்பரங்குன்றம் கோயில் பகுதியில் 144 தடை விதிக்கப்பட்டிருந்ததால் மனுதாரர் மலையேறுவதற்கு காவல் துறை அனுமதி மறுத்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
இந்நிலையில், நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்து வரும் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அரசுக்கு எதிராக அதிரடியான உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருகிறார். உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இந்த வழக்கின் அடுத்த விசாரணை டிசம்பர் 17ம் தேதிக்கு வரவுள்ள நிலையில், தமிழக தலைமைச் செயலாளர், சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி ஆகிய இருவரும் காணொளி வாயிலாக ஆஜராக வேண்டும் எனவும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், ''நீதிபதி ஒருவர், எச்.ராஜா, ஆர்.என்.ரவி போல செயல்படக் கூடாது'' என ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஹரி பரந்தாமன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ஹரி பரந்தாமன், ''திருப்பரங்குன்ற விவகாரத்தில் தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி சுவாமிநாதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உயர் நீதிமன்ற தலைமை நிதிபதியிடம் இம்பீச்மெண்ட் வழங்க வேண்டும். மத நல்லிணக்கத்தை ஒரு பொருட்டாகவே நீதிபதி சுவாமிநாதன் பார்க்கவில்லை. இவர் ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்.
நீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்றால் அன்றே அவமதிப்பு வழக்கு போட முடியுமா? அவர் வழக்குகளை விசாரித்த முறையே சரியில்லை. வழக்கு போடாமல் 144 தடை உத்தரவை எப்படி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் ரத்து செய்ய முடியும்? இதற்காக தனியாக வழக்கு தொடுத்து இருக்க வேண்டும். விசாரணை நடத்தி இருக்க வேண்டும். இது தான் சட்ட நடைமுறை.
நீதிபதி ஒருவர், எச்.ராஜா, ஆர்.என்.ரவி போல செயல்படக் கூடாது. அரசியல் சிந்தாந்தம் இருந்தாலும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பில் அதனை கொண்டு வரக் கூடாது. நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி நினைக்காமல், தனது உத்தரவை அமல்படுத்துவதிலே தான் உறுதியாக இருந்துள்ளார்.
தீபம் ஏற்றும் அதிகாரம் கோயில் நிர்வாகத்திடம் முறையாக இருக்கிறது. தீபம் ஏற்றும் நேரத்தில் அமைதியை காப்பது அவசியம். மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் துறை அதிகாரிகள் முறையாக செயல்பட்டு இருக்கின்றனர். ஆனால் அதிகாரிகள் உடனடியாக சில மணி நேரத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என சொல்வது எப்படி சாத்தியம்?'' என ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் கேள்வி எழுப்பினார்.