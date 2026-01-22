ETV Bharat / state

''ஆபரேசன் சிந்தூரில் பயன்படுத்தப்பட்ட பிரமோஸ் ஏவுகணை எதிரிகளை மண்டியிட வைத்தது'' - விஞ்ஞானி சிவதாணு பிள்ளை

இந்திய மூளை மேற்கத்திய மூளையை விட தாழ்ந்தது அல்ல. ஆனால் நாம் பல ஆண்டுகளாக ஒரு தோல்வி மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளோம்.

மாணவிக்கு பட்டம் வழங்கிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ஆபரேசன் சிந்தூரில் பயன்படுத்தப்பட்ட பிரமோஸ் ஏவுகணை எதிரிகளை மண்டியிட வைத்தது என்று முன்னாள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி சிவதாணு பிள்ளை பேசினார்.

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் 167-வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என்.ரவி கலந்து கொண்டு 1,323 மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார். மேலும் சென்னை பல்கலைக்கழக துறை சார்ந்த மற்றும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளை சார்ந்த 1,72,463 மாணவ மாணவிகள், தொலைதூர கல்வி முறை மூலம் பட்டம் பெற்ற 19,859 மாணவ மாணவிகள், பிஹெச்டி பட்டம் என ஒட்டுமொத்தமாக 1,93,686 பேர் பட்டம் பெற்றனர்.

மாணவிக்கு பட்டம் வழங்கிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற முன்னாள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி சிவதாணுப்பிள்ளை பேசியதாவது:

பல்கலைக்கழகம் விஞ்ஞானிகள், தலைவர்கள், பொறியாளர்கள், கலைஞர்களை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஒவ்வொரு பட்டதாரியும் மனித விழுமியங்களுக்கான பாரம்பரியத்தை நிறுவிய பாரத ரத்னாக்கள் சர் சி.வி. ராமன் போன்றோரை உருவாக்கிய இவ்வளவு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து பட்டம் பெறுவதில் பெருமைப்பட வேண்டும்.

மாணவர்கள் பட்டப்படிப்பை முடிக்கும் போது நல்ல குடிமக்களாக வாழ கற்றல், அறிவு மேம்பாடு, புதுமையான மனப்பான்மை, உள்ளடக்கிய ஆளுமை மேம்பாடு மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் ஆகிய உறுதியான நோக்கங்களுடன் இளைஞர்களின் மனதை ஆசிரியர்கள் வளர்க்க வேண்டியது அவசியம்.

பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்ற கல்வி மதிப்புகளை விமர்சன சிந்தனை, நேர்மை, பச்சாதாபம் மற்றும் சமூகப் பொறுப்பு ஆகியவற்றை நீங்கள் உங்களுடன் எடுத்துச் செல்கிறீர்கள். இந்த கல்வி வரும் ஆண்டுகளில் உங்கள் முடிவுகளை வழி நடத்தும். இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் 111 ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் மூத்த துணைவேந்தர் டாக்டர் ஏ.எல்.முதலியார் கையெழுத்திட்ட பொறியியல் பட்டத்தை பெற்றேன்.

இன்று 167 ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் உரையாற்றும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. உலகில் அமைதியை ஆதரிக்கும் தகுதி இந்தியாவுக்கு மட்டுமே உள்ளது. இந்த நாட்டில் பிறந்ததற்கு நாங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள். மேலும் 2047 ஆம் ஆண்டில் விக்ஸித் பாரதமாக தேசத்திற்கு மேலும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும்.

மாணவனுக்கு பட்டம் வழங்கிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று இந்தியா உலகப் பொருளாதாரத்தில் 4.18 டிரில்லியன் டாலர்களுடன் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் 7 சதவீதமாக உள்ளது. இது உலகிலேயே மிக உயர்ந்தது. 2028 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்கு பிறகு 5 டிரில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான டாலர்களுடன் இந்தியா மூன்றாவது நாடாக மாறும்.ஜெர்மனி மற்றும் ஜப்பானை முந்திவிடும். 2047 ஆம் ஆண்டில் 7 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான நிலையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதத்துடன் இந்தியா 30 டிரில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான டாலர்களை கடக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

இதற்கு இந்த நாட்டின் மற்ற இளைஞர்களில் தனித்துவத்துடன் புதுமையான எண்ண ஓட்டத்துடன் வேலை தேடுபவர்களில் இருந்து வேலை உருவாக்குபவர்களாக மாற வேண்டும். மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் முன்முயற்சியால் 150,000க்கும் மேற்பட்ட தொடக்க நிறுவனங்களுடன் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

நிலையான எதிர்காலம் என்பது வளர்ச்சியை நிறுத்துவது என்று அர்த்தமல்ல. நெறிமுறை, உள்ளடக்கிய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உணர்வுள்ள வளர்ச்சி வளர்ச்சியை மறுபரிசீலனை செய்வது ஆகும். செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கு மட்டுமல்ல. நல்வாழ்வை உருவாக்குவதற்கும் அறிவை பயன்படுத்துவதாகும்.

இதன் பொருள் உங்கள் கல்வியை தனிப்பட்ட வெற்றிக்கு மட்டுமல்ல, சமூகத்தின் சிறந்த நன்மைக்காகவும் பயன்படுத்துவதாகும். முன்பு இயற்கை வளங்கள் தொழில்துறையின் சக்தியை வரையறுத்தன. ஆனால் இன்று அறிவுதான் சக்தி. தற்போது இந்தியாவில் 35 வயதுக்கு உட்பட்ட 8 கோடி இளைஞர்கள் உள்ளனர்.

நமது நாட்டின் இந்த மிகவும் மதிப்புமிக்க வளத்தை வளர்க்க வேண்டும். 21 ஆம் நூற்றாண்டில் உயர்கல்வி பெற்ற இந்தியாவின் திறமையான இளைஞர்கள் அறிவு பெறுதல், அறிவு வழங்குதல், அறிவுப் பகிர்வு ஆகியவற்றில் ஈடுபட வேண்டும். இந்தியா இன்று உலகில் ஒரு தனித்துவமான நிலையில் உள்ளது.

இந்தியாவில் இளம் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான ஆண்கள், பெண்களிடமும் சிறந்த திறமையான வளம் உள்ளது. அறிவு சார்ந்த பொருளாதாரத்துடன் இந்தியா ஒரு வலுவான தேசமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பை இது வழங்குவதால், இது நம் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்மைக்கான நேரம்.

ஆபரேசன் சிந்தூரில் பயன்படுத்தப்பட்ட பிரமோஸ் ஏவுகணை எதிரிகளை மண்டியிட வைத்தது. வெளிநாடுகளுக்கு பிரமோஸ் ஏவுகணையை நாம் ஏற்றுமதி செய்து வருகிறோம். சாத்தியமற்றதை கற்பனை செய்ய துணிபவர்கள் தான் மனித வரம்புகளை மீறுபவர்கள் என்பதை வரலாறு நிரூபித்துள்ளது.

அறிவியல், பொறியியல், மருத்துவம், விளையாட்டு, கலை என்று மனித முயற்சியின் ஒவ்வொரு துறையிலும் சாத்தியமற்றதை கற்பனை செய்து சாதித்தவர்களின் பெயர்கள் நமது வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே நீங்கள் படைப்பு சிந்தனையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த அழகான வாழ்க்கையில் உங்கள் சாதனைக்காக நீங்கள் நினைவுகூரப்பட வேண்டும். மேலும் உலக வரலாற்று புத்தகத்தில் உங்களுக்காக ஒரு பக்கம் எழுதப்பட வேண்டும்.

இந்திய மூளை மேற்கத்திய மூளையை விட தாழ்ந்தது அல்ல. ஆனால் நாம் பல ஆண்டுகளாக ஒரு தோல்வி மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளோம். அது நம்மை பின்னுக்கு தள்ளுகிறது. வெற்றி மனப்பான்மையுடன் செயல்படும்பொழுது சரியான வெற்றிப்பாதையை நோக்கி அழைத்து செல்லும். நமக்கு மிகப்பெரிய பாரம்பரியம் உள்ளது. அது நம்மை இந்த உலகில் சரியான இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கும். இவ்வாறு முன்னாள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி சிவதாணுப்பிள்ளை பேசினார்.

விழாவில் தமிழக உயர்க்கல்வி துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் பங்கேற்பார் என, அழைப்பிதழில் பெயர் போடப்பட்டிருந்த நிலையில் அமைச்சர் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்கவில்லை. தமிழக ஆளுநரின் செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் எதிராக உள்ளதால் அவர் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சியை புறக்கணிப்பதாக அமைச்சர் கோவி.செழியன் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

