ஏஐ தான் எதிர்காலம்; அதை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் - விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன்

"கம்ப்யூட்டரை ஏற்க மாட்டோம் எனக் கூறியிருந்தால், இன்று செல்போனை கூட நம்மால் பயன்படுத்தி இருக்க முடியாது. அதுபோலத்தான் ஏஐ தொழில்நுட்பமும். நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும்"

போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கும் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன்
போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கும் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 30, 2025 at 9:00 PM IST

கோவை: ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோ, இல்லையோ. இனி எதிர்காலம் அதுதான். அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். இல்லாவிட்டால், அது உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள செய்துவிடும் என்று இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் கூறினார்.

கோவை மாவட்டம் கருமத்தம்பட்டி பகுதியில் உள்ள பார்க் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி சார்பில் 'பார்க் யங் இனோவேட்டர் சம்மிட்-2025' என்ற புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கான ஒருநாள் மாநாடு இன்று நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சியில் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் தங்கள் சிந்தனை திறன், புதிய படைப்பாற்றல் திறமைகள் மற்றும் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் தனித்துவமான படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தி இருந்தனர். 80 பள்ளிகளிலிருந்து சுமார் 600 பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர்.

இந்தப் போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் மதிப்பிலான பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. மிகவும் சிறப்பான புதிய கண்டுபிடிப்பை அறிமுகப்படுத்திய ஒரு மாணவன் மற்றும் ஒரு மாணவிக்கு க்யூசாட் நிறுவனம் (விண்வெளி கல்வி நிறுவனம்), இஸ்ரோ சென்று வருவதற்கான வாய்ப்பினையும் வழங்கியது.

இந்த ஒரு நாள் மாநாட்டில் விண்வெளி விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிகளை வழங்கி மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.

அவர் பேசுகையில், "இந்த அறிவியல் கண்காட்சியில் ஏராளமான பள்ளிகள் பங்கேற்றுள்ளன. பல்வேறு புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இளம் மாணவர்கள் தங்களின் திறனையும், சிந்தனையையும் வெளிப்படுத்தியிருப்பதை பார்க்கும் போது பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகிறது.

பள்ளிப் பருவத்திலேயே ‘ப்ராஜெக்ட்’ (Project) என்ற கருத்தை புரிந்து, அதில் ஈடுபடுவது இன்றைய மாணவர்களின் திறமையை வெளிப்படுத்துகிறது. நான் 1966-ஆம் ஆண்டு இஸ்ரோவில் பணியில் சேர்ந்தபோது, வெறும் 23 பேர் மட்டுமே இருந்தோம். இப்போது 30,000-க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் இஸ்ரோவில் பணியாற்றி வருகிறார்கள். இதுவே, இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு சான்று ஆகும்.

அந்தக் காலத்தில் இஸ்ரோவிடம் ஒரு பஸ், ஒரு கார், ஒரு ஜீப் மற்றும் மூன்று கட்டடங்கள் மட்டுமே இருந்தன. முதல் ராக்கெட்டின் அகலம் மூன்று அடி. இன்று அதுவே 10 அடியாக மாறியுள்ளது. அந்த காலத்தில் மாட்டு வண்டி, சைக்கிள் போன்றவற்றில் ராக்கெட்டுகளை எடுத்துச் சென்று சோதனை செய்தோம். இன்று, அமெரிக்காவுக்குப் பிறகு அதிக ராக்கெட் தொழில்நுட்பம் கொண்ட நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது.

நிருபர்களிடம் பேசும் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்துல் கலாம் அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய அனுபவம் எனக்கு மறக்க முடியாததது. அது எனக்கு கிடைத்த பெருமை. தற்போது இஸ்ரோவில் பயன்படுத்தப்படும் பல ராக்கெட்டுகள் ‘விகாஸ் என்ஜின்’ மூலம் இயங்குகின்றன; அதை உருவாக்கியதில் நான் பங்காற்றியவன் என்ற முறையில் பெருமைப்படுகிறேன்" என நினைவுகூர்ந்தார்.

மேலும், மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கும் விதமாக பேசிய அவர், “உங்களுக்குப் பிடித்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து, அதில் முழு மனதோடு உழையுங்கள். விருப்பமில்லாத துறையில் சென்றால் முன்னேற்றம் இருக்காது. ஆர்வமுள்ள துறையில் விடாமுயற்சி காட்டினால், உங்கள் வளர்ச்சியும், நாட்டின் முன்னேற்றமும் ஒன்றாக உயர்ந்திடும்” என்றார்.

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் பாதுகாப்பு துறையில் நாம் மிகவும் வலுவாக இருக்கிறோம். அதேபோல, எதிர்காலத்தில் இஸ்ரோ மேற்கொள்ளவுள்ள ககன்யான் திட்டமும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சாதனையாக இருக்கும். அதற்கு இன்னும் சில காலம்தான் உள்ளது.

அது கடந்து வந்த பாதையில் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், அரசியல் சார்ந்தும் பல சிக்கல்கள் இருந்தன. 2028ஆம் ஆண்டுக்குள் 'ககன்யான்' சாத்தியம் என நம்புகிறேன்" எனக் கூறினார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட ஒரு நிருபர், "பாகிஸ்தான் மீது 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' என்ற பெயரில் இந்தியா துல்லிய தாக்குதல் நடத்தவில்லை என சிலர் கூறுகிறார்களே" என கேள்வியெழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த நம்பி நாராயணன், "துல்லிய தாக்குதல் நடக்கவே இல்லை என சிலர் கூறுவார்கள். ஆனால் அதில் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் தெரியும், என்ன நடந்தது என்று. துல்லிய தாக்குதல் நடந்திருக்கும் என நான் நம்புகிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.

AI பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஒருகாலத்தில் கம்ப்யூட்டர் வருவதற்கு முன்பு கூட்டல், கழித்தல் போன்ற கணக்கீடுகளை நாமே செய்தோம். ஆனால், கம்ப்யூட்டர் வந்த பிறகு, அனைத்தையும் அதில் செய்கிறோம். AI என்பது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி. அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அதுதான் இனி எதிர்காலம். அதை தவிர்க்க முடியாதது.

கம்ப்யூட்டர் வந்த போது அதை ஏற்க முடியாது எனக் கூறினால், இன்று செல்போனை கூட நம்மால் இயக்க முடிந்திருக்காது. ஆனால், அப்படி யாராவது இருக்கிறோமா? இல்லையே. அதுபோலத்தான் ஏஐ தொழில்நுட்பமும். உங்களுக்கே பிடிக்காவிட்டாலும் ஏஐ தொழில்நுட்பம், உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள செய்துவிடும். AI-ஐ பார்த்து யாரும் பயப்பட தேவையில்லை. அது நமக்கு நன்மைதான் செய்யும். எதிர்காலத்தில் ஏஐ-யை விட மற்றொன்று சிறப்பாக வரும். இது கால சுழற்றி. அவ்வளவுதான்" என நம்பி நாராயணன் கூறினார்.

