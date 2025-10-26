முன்னாள் திமுக எம்.எல்.ஏவின் பேரன் சாலை விபத்தில் உயிரிழப்பு!
விழுப்புரம் அடுத்த மாம்பழப்பட்டு அருகே கார் மோதிய விபத்தில் விக்கிரவாண்டி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-வின் பேரன் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது நண்பர் ஒருவரும் உயிரிழந்தனர்.
Published : October 26, 2025 at 3:02 PM IST
விழுப்புரம்: முன்னாள் எம்.எல்.ஏ ஆர்.புகழேந்தியின் பேரன் ராமதாஸ் சாலை விபத்தில் பலியான நிலையில், விபத்தை ஏற்படுத்திய நரேந்திரன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுள் ஒன்று விக்கிரவாண்டி. 2021 இல் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுகவை சேர்ந்த புகழேந்தி வெற்றிபெற்றார். இவர் 1973இல் திமுக கிளைச் செயலாளர், கோலியனூர் ஒன்றியச் செயலாளர், விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்ட பொருளாளர், மாவட்ட அவைத் தலைவர், விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளை வகித்துள்ளார். இவரது எம்.எல்.ஏ பதவிகாலம் 2026ஆம் ஆண்டு முடியவடைய இருந்தது. ஆனால், அவர் உடல் நலக்குறைவால் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் காலாமனார். அவரை தொடர்ந்து, இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டு அன்னியூர் சிவா எம்.எல்.ஏஆனார்.
மறைந்த எம்.எல்.ஏ ஆர்.புகழேந்தியின் பேரன் ராமதாஸ் (35). இவர் வேலியாம்பாக்கம் பகுதியில் வசித்து வந்தார். இவர் திமுக கிளைச் செயலராளராக இருந்து வருகிறார். இந்நிலையில், ராமதாஸ் நேற்று இரவு தனது நண்பர்களான வி.பாளையத்தை சோ்ந்த தீனா (எ) சந்துரு (36), கொட்டப்பக்கத்துவேலி பகுதியைச் சோ்ந்த திருவேங்கடம் (45) ஆகியோருடன் விழுப்புரம் அடுத்த மாம்பழப்பட்டு சேவை சாலையோரத்தில் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு, ஒன்றாக அமா்ந்து மது அருந்தியதாக தெரிகிறது. அப்போது அந்த வழியாக வந்த கார் ஒன்று அவர்கள் மீது மோதியுள்ளது. அதில் மூன்று பேரும் பலத்த காயம் அடைந்தனர்.
சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார், ராமதாஸ் சம்பவம் இடத்திலேயே உயிரிழந்ததை உறுதி செய்தனர். தொடர்ந்து பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அவரது உடலை முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அவருடன் இருந்த இருவரும் படுகாயங்களுடன் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், தீனா என்கிற சந்துரு சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். திருவேங்கடம் தொடர்ந்து சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்தனர். விசாரணையில், விழுப்புரம் அடுத்த கொண்டங்கி பகுதியைச் சோ்ந்த நரேந்திரன் என்பவர் நண்பர்களுடன் மது விருந்துக்கு சென்றுவிட்டு, வீடு திரும்புவதற்காக மதுபோதையில் காரை அதிவேகமாக ஓட்டி வந்து விபத்து ஏற்படுத்தியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து தலைமறைவாக இருந்த அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், விபத்து ஏற்படுத்திய காரையும் பறிமுதல் செய்தனா்.