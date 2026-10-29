தனியார் பள்ளிகள் அங்கீகார மோசடி வழக்கு - முன்னாள் எம்.எல்.ஏ முத்துக்குமார் நீதிமன்றத்தில் சரண்டர்
காவல்துறை தரப்பில் பதிலளிக்கக் கோரி அன்பில் மகேஸின் ஜாமின் மனு மீதான விசாரணையை, வரும் திங்கட்கிழமைக்கு தள்ளி வைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 12:02 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கு லஞ்சம் வாங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ முத்துக்குமார் சென்னை ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்க, சட்டப்பூர்வ அனுமதி பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் பேரில், அப்போதைய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை கடந்த அக்டோபர் 26ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் கோரி சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்நிலையில், அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை 5 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை, ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நேற்று (அக்டோபர் 28) மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
அதில், தலைமறைவாக உள்ள தேமுதிக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துக்குமார் உடனான தொடர்புகள்? யார் யாரிடம் எவ்வளவு பணம் பெறப்பட்டுள்ளது? வேறு யாரெல்லாம் இதில் இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்டுள்ளனர்? மற்றும் பணப்பரிமாற்றங்கள் குறித்து அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டியிருப்பதால் அவரை 5 நாள்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த முத்துக்குமார்
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் நீண்ட நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துக்குமார், சென்னை ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று காலை சரணடைந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸின் ஜாமின் மனு, கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களை திரும்ப ஒப்படைக்கக் கோரிய மனு, காவல்துறை 5 நாட்கள் விசாரணைக்கு அனுமதி கோரிய வழக்கு ஆகியவை நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது காவல் துறை தரப்பில், வழக்கை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. காவல்துறையின் கோரிக்கையை ஏற்ற நீதிபதி, காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்குகளின் விசாரணையை வரும் நவம்பர் 2ஆம் தேதி ஒத்தி வைத்தார்.
மேலும், யாருடைய அழுத்தமும் இல்லாமல் நீதிமன்றத்தில் தாமாக சரணடைந்ததாக முத்துக்குமார் தெரிவித்தார். எனவே முத்துக்குமார் சரண்டைந்ததை நீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொள்கிறது என்று நீதிபதி தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, நவம்பர் 12 வரை நீதிமன்ற அவரை காவலில் அடைக்க உத்தரவிட்டதோடு, முத்துக்குமாருக்கு முதல் வகுப்பு சிறை வழங்க வேண்டும் எனவும், தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் எனவும், அவருடைய சொந்த ஆடையை பயன்படுத்த அனுமதிக்கவும் காவல்துறைக்கு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டார். குறிப்பாக, முத்துக்குமாரை சிறையில் துன்புறுத்தக் கூடாது எனவும் தெரிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து போலீசார் அவரை புழல் சிறைக்கு கூட்டிச் சென்றனர்.