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அமைச்சர் மரியவில்சன் தந்தது வெற்று அறிக்கை - முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன்

ஒரு நாளைக்கு 12 பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் ரூ.75 ஆயிரம் விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்கிறார் என கீதா ஜீவன் விமர்சித்தார்.

முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன்
முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 3:00 PM IST

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தூத்துக்குடி: மக்கள் சொன்னதை ஏன் செய்யவில்லை என கேட்பார்கள் என்பதற்காக வெற்று அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர் என முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

கோவில்பட்டியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன் கலந்து கொண்டு அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார். விழாவில் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கா.கருணாநிதி மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”சிங்கப்பெண் படையில் உள்ள காவலரின் நகை திருடு போகிறது. அந்த படையில் உள்ள காவலருக்கு பாலியல் சீண்டலுக்கு ஆளாகிறார். சிங்கப்பெண் படை என்பது பெயரளவிற்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக உதவி எண்கள் இருக்கின்றன. கண்துடைப்பு, பெயரளவிற்கு தான் சிங்கப்பெண் படை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பது எனது குற்றச்சாட்டு” என்றார்.

அம்மா உணவகத்தில் இருந்து உணவு பொருட்கள் வெளி மார்க்கெட்டில் விற்கப்பட்டது குறித்து பேசுகையில், “கோவில்பட்டி அம்மா உணவகத்தில் இருந்து உணவுப் பொருட்கள் வெளியே மார்க்கெட்டில் விற்பனை செய்யப்பட்டது என்ற செய்தி கவலைக்குரியது. ஏழை, எளிய மக்களுக்காக தான் அம்மா உணவகம். அரசு மருத்துவமனை, பேருந்து நிலையம் என மக்கள் கூடும் இடத்தில் தான் அம்மா உணவகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக ஆட்சியிலும் நிர்வாகிக்கப்பட்டது. அம்மா உணவக உணவு வெளிச்சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது. இதனை அரசு தலையிட்டு நிறுத்த வேண்டும்” என்றார்.

வெள்ளை அறிக்கை குறித்து கேட்ட போது அமைச்சர் கீதா ஜீவன், ”தவெக நேற்று வெளியிட்டது வெள்ளை அறிக்கை அல்ல. அது வெற்று அறிக்கை. சொன்னதை ஏன் செய்யவில்லை என்று மக்கள் கேட்பார்கள் என்பதற்காக வெற்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர். திமுக அரசின் கடந்த பட்ஜெட்டின் போது தெளிவாக கூறப்பட்டது. அப்புறம் எதற்கு இப்போது வெள்ளை அறிக்கை?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும் பேசுகையில், “ரூ. 2500 மகளிர் தொகை, 6 சிலிண்டர் எப்போது வழங்குவீர்கள்? என்று மக்கள் கேட்பார்கள் என்பதால் வெற்று அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர். நிதிநிலை குறித்து ரகசியம் வைத்திருக்கோம் என்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, முதலமைச்சர் விஜய் கூறினார். தற்போது அந்த ரகசியத்தை சொல்ல வேண்டும்.

வெள்ளை அறிக்கை என்பது மக்களை ஏமாற்ற வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை. இப்போது ஒரு நாளைக்கு 12 பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், தற்போது முதலமைச்சர் ரூ.75 ஆயிரம் வரை பயிர்க்கடனை தள்ளுபடி செய்கிறார்.

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அனைத்திற்கும் நடித்தே பழக்கப்பட்டவர்கள், எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டை கொண்டு போகப் போகிறார்கள்? என்று தெரியவில்லை. வளர்ச்சி அடைந்த தமிழ்நாடு அதே நிலையில் தொடர்ந்திட, இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மகளிருக்கு அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவசம், படித்த இளைஞர்களுக்கு ரூ. 4000, மாமன் சீர், கல்யாண சீர் என பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்தனர். அதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவார்களா? என்று தெரியவில்லை” என்றார்.

TAGGED:

GEETHA JEEVAN
முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன்
வெள்ளை அறிக்கை
THOOTHUKUDI
TN GOVT WHITE PAPER

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