முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இருந்து விடுவிப்பு
சுமார் 20 ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த இந்த வழக்கில் தற்போது தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 3, 2026 at 5:49 PM IST
தூத்துக்குடி: வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 2001 முதல் 2006-ம் ஆண்டு வரையிலான அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அமைச்சராக பதவி வகித்தார். முதலில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறையிலும், பின்னர் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறையிலும் அமைச்சராகப் பொறுப்பு வகித்தார்.
இந்த காலகட்டத்தில் அவர், வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.4 கோடியே 90 லட்சம் மதிப்பில் சொத்துகள் சேர்த்ததாகப் புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து 2006-ஆம் ஆண்டு அமைந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தூத்துக்குடி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்த வழக்கில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அவரது மனைவி ஜெயகாந்தி, மகன்கள் அனந்த பத்மநாபன், அனந்த ராமகிருஷ்ணன், அனந்த மகேஸ்வரன், சகோதரர்கள் சண்முகானந்தன், சிவானந்தன் என மொத்தம் 7 பேர் சேர்க்கப்பட்டனர்.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நடத்திய விசாரணையில், 2001 மே 14-ம் தேதி முதல் 2006 மார்ச் 31-ம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அவரது மனைவி ஜெயகாந்தி, மகன்கள் அனந்த பத்மநாபன், அனந்த ராமகிருஷ்ணன், அனந்த மகேஸ்வரன், சகோதரர்கள் சண்முகானந்தன், சிவானந்தன் ஆகியோர் பெயர்களில் வாங்கப்பட்ட சொத்துகள், வருமானம், செலவினங்கள் உள்ளிட்டவை ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
வழக்கின் விசாரணையின்போது அரசு தரப்பில் 79 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டு 312 ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. எதிர்தரப்பில் 6 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டு 74 ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
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இந்த நிலையில், அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட 7 பேர் மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்காக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட 7 பேரும் தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினர்.
இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த தூத்துக்குடி முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி சுபா தேவி, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட 7 பேரையும் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டார். சுமார் 20 ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு தற்போது வந்திருப்பது தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசியல் மட்டுமின்றி தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.