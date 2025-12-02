EXCLUSIVE: பவாரியா கும்பலை கைது செய்தது எப்படி? 'த்ரில்' அனுபவத்தை பகிர்ந்த ஜாங்கிட்
பவாரியா கும்பலுக்கு மரண தண்டனை வாங்கி தர முயற்சி செய்தோம். ஆனால், நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை வழங்கியுள்ளது என முன்னாள் டிஜிபி ஜாங்கிட் தெரிவித்தார்.
Published : December 2, 2025 at 11:00 AM IST
By- சுபாஷ் தயாளன்
”எனது சொந்த மாநிலமான ராஜஸ்தானிலேயே எங்களுக்கு உதவி கிடைக்கவில்லை. அப்படிப்பட்ட சூழலிலும் பவாரியா கொள்ளை கும்பலின் சாம்ராஜியத்தை முறியடித்தோம்” என கைது சம்பவத்தை நினைவு கூர்ந்தார் ஓய்வு பெற்ற டிஜிபி ஜாங்கிட்.
சென்னை: 1995 முதல் 2005 வரை தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள வீடுகளை குறி வைத்து, கைவரிசை காட்டிய பவாரியா கும்பலை தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவ்வளவு எளிதில் மறந்து விடமாட்டார்கள். காரணம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் தானாக்குளம் அதிமுக எம்எல்ஏ சுதர்சனம் கொலை சம்பவம் தான். சுதர்சனம் கொலை வழக்கால் பவாரியா கும்பலின் தலைவிதியே மாறியது எனலாம். சுதர்சனம் கொலையால் ஆத்திரமடைந்த ஜெயலலிதா, குற்றவாளிகளை சுட்டுப் பிடிக்க உத்தரவிட்டார். அதனடிப்படையில், அப்போது வடக்கு மண்டல ஐஜியாக இருந்த ஜாங்கிட் தலைமையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, குற்றவாளிகளை போலீசார் தட்டித் தூக்கினர்.
இது தொடர்பான வழக்கு கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சென்னை 15-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த வழக்கில் கடந்த மாதம் 21 ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
இந்த தீர்ப்பு குறித்தும், பவாரியா கும்பலைப் பிடித்தது குறித்து அப்போது ஐஜியாக இருந்தவரும், பின்னர் தமிழ்நாடு காவல் துறையில் டிஜிபியாக பதவி வகித்து ஓய்வு பெற்றவருமான ஜாங்கிட், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், “எம்எல்ஏ சுதர்சனத்தை சுட்டுக் கொலை செய்த பவாரியா கும்பலுக்கு 20 வருடங்களுக்குப் பிறகு தண்டனை கிடைத்துள்ளது . இந்த வழக்கில் சேகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களையும், சாட்சிகளையும் வைத்து குற்றத்தை நிரூபித்து, தண்டனை பெற்று தந்துள்ளோம். இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வாங்கி தர முயற்சி செய்தோம். ஆனால், நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு அதிகப்படியான ஆயுள் தண்டனை வழங்கியுள்ளது. இது கூட தூக்குத் தண்டனைக்கு நிகரானது தான்.
மேலும், ஜெயில்தார் சிங் இந்த வழக்கில் நேரடியாக ஈடுபடவில்லை. இந்த கொள்ளை கும்பலுக்கு வாகனங்கள் கொடுத்து உதவியதாகவே அவர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தோம். இதனால், மற்ற சாட்சிகள் ஜெயில்தாருக்கு எதிராக இல்லாததால், நீதிமன்றம் அவரை விடுதலை செய்து விட்டது“ என்று கூறினார்.
கைரேகை மட்டுமே ஒரே நம்பிக்கை
பவாரியா கொள்ளையர்களின் நடவடிக்கைகள் எப்படி இருந்தன என்று குறித்து கேட்ட போது, “லாரியில் தமிழகம் வரும் இவர்கள், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரம் போர்வை விற்பது போன்று, வசதியான பெரிய வீடுகளை நோட்டமிடுவார்கள். நள்ளிரவில் ஆயுதங்களுடன் கும்பலாக நுழைந்து, கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றி விட்டு, அதே லாரியில் தப்பிச் செல்வதே இவர்கள் பாணி.
பவாரியா கும்பலை பிடிக்க கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறிய வீட்டில் எடுக்கப்பட்ட கைரேகை மட்டுமே எங்களிடம் இருந்தது. கைரேகையை மட்டுமே துருப்பு சீட்டாக வைத்துக் கொண்டு, பல்வேறு மாநில காவல் துறையை அணுகினோம். ஆனால் அவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அதையடுத்து, வடமாநில சிறைகளுக்கு சென்று கைரேகைகளை ஒத்துப் பார்த்த போது, 1997 ஆம் ஆண்டு சிறையில் இருந்த ஒருவரின் கைரேகை ஒத்துப் போனது. அதனடிப்படையில் தான் முக்கிய குற்றவாளி ஓம் பிரகாஷ் பவாரியா கைது செய்யப்பட்டார்“ என்றார்.
சந்தித்த சவால்களை விவரித்த ஜாங்கிட்
மற்ற குற்றவாளிகளை எப்படி கைது செய்தீர்கள்? அப்போது சந்தித்த சிக்கல்கள் என்னென்ன? என்று கேட்ட போது, ஓய்வு பெற்ற டிஜிபி ஜாங்கிட், “குற்றவாளிகளை தேடி வடமாநிலங்கள் சென்ற போது, தமிழ்நாடு காவல் துறைக்கு மொழி மிகப் பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. அங்கிருந்த ஒருவரிடம் பேசி, அப்பகுதி மக்களுக்கு புரிய வைப்பது பெரும் சவாலான காரியமாக இருந்தது. மேலும், பல கிராமங்களில் குற்றவாளிகளை தேடி அலைந்த போதும், பல்வேறு உதவிகள் தேவைப்பட்டன. குறிப்பாக அது குளிர்காலம் என்பதால், எங்களால் அந்த குளிரை தாங்க முடியவில்லை. உணவு, தண்ணீர் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டோம்.
ஏன் எனது சொந்த மாநிலம் ராஜஸ்தான் தான். இந்த கும்பலை கைது செய்த இடத்திற்கும் எங்கள் ஊருக்கும் சுமார் 800 கி.மீ தூரம் தான். இருந்தாலும், எங்களுக்கு எந்த உதவியும் கிடைக்கவில்லை. அனைத்து கஷ்டத்தையும் சகித்துக் கொண்டு தான் குற்றவாளிகளை ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேசம், மத்தியப்பிரதேசம், டெல்லி என தேடித் தேடி அலைந்தோம்.
அவர்கள் ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேசம், ஹரியானா, பஞ்சாப் மாநிலங்களில் பிடிபட்டனர். ஆனால், தனிப்படை போலீசார் சிறப்பாக செயல்பட்டு, அவர்களை கைது செய்தோம். எனது டீமில் இருந்த அனைவரும் சிறப்பாக பணியாற்றினர். ஒரே ஒரு கைரேகையை மட்டுமே வைத்து குற்றவாளிகளை பிடிப்பது கடினம் என்ற சூழலில், அதனை முறியடித்துக் காட்டினோம். ஏனென்றால், இன்றும் பல குற்றவாளிகளை கைரேகையை வைத்து பிடிக்க முடியவில்லை“ என்று கூறினார்.
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 24 சம்பவங்கள்
பவாரியா கொள்ளையர்களின் கொடூரம் குறித்து விவரித்த ஜாங்கிட், “இவர்கள் வன்முறைக்கு அஞ்சாதவர்கள். கொள்ளை சம்பவத்தின் போது யாராவது தடுக்க வந்தால் துப்பாக்கியால் சுடுவது, இரும்பு கம்பியால் தாக்குவது போன்ற கொடூர செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். கையில் கயிறு கிடைத்தால் கூட, கழுத்தை நெறித்து கொன்று விடுவார்கள். குழந்தையாக இருந்தாலும் இரக்கம் காட்டாமல், அடித்தே கொன்று விடுவார்கள்.
அப்படி, 1995 - 2005 வரை தமிழ்நாட்டில் 24 குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டனர். இதில், பெரும்பாலும் கொலைக்குப் பின்னரே கொள்ளையடித்துச் சென்றனர். அதே காலகட்டத்தில் ஆந்திரா, கர்நாடகாவிலும் 7 குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது விசாரணையின் போது தெரிய வந்தது“ என்றார்.
கைது முயற்சியில் என்கவுன்ட்டர்
பவாரியா கொள்ளையர்கள் கைது செய்யப்பட்டது எப்படி என்று கேட்ட போது, “பவாரியா கும்பலை கைது செய்ய அந்த மாநில காவல் துறையுடன் சென்றோம். ஆனால், அந்த கும்பல் எங்களை தாக்க முயன்றது. ஆனால், சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு, அவர்களை சுற்றி வளைத்து கைது செய்தோம். முக்கிய குற்றவாளிகளை கைது செய்ய உத்தரப்பிரதேசம் சென்ற போது, அங்கு பதுங்கியிருந்த பூரான், ஜித்தேந்திரா இருவரும் துப்பாக்கியால் சுட்டனர். அப்போது நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் அவர்கள் இருவரும் உயிரிழந்தனர்.
முக்கிய குற்றவாளி ஓமா பவாரியாவை எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை. இறுதியாக அவர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. அதனால், அவரை கண்காணித்து கைது செய்ய, எங்கள் தனிப்படையை சேர்ந்த காவலர்கள் குட்கா வியாபாரிகளாக சென்றனர். ஒருநாள் அவர் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் போது, பின் தொடர்ந்து சென்று கைது செய்தோம். இந்த கும்பலுக்கு ஓம் பிரகாஷ் பவாரியா தான் தலைவன். ஆனால், அவர் விசாரணையின் போது சிறையிலேயே உயிரிழந்து விட்டார்“ என்றார். ஓய்வு பெற்ற டிஜிபி ஜாங்கிட் இவ்வாறு விவரித்த போது, தீரன் அதிகாரம் ஒன்று திரைப்படத்தில் வரும் காட்சி நமக்கு நினைவுக்கு வந்தது.
இன்னும் 5 பேர் தலைமறைவாகவே உள்ளனர்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அதிமுக எம்எல்ஏ சுதர்சனம் கொலை, கொள்ளை வழக்கில் மொத்தம் 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இருவர் போலீசாரின் துப்பாக்கி சூட்டிலும், இருவர் சிறையிலும் இறந்து விட்டனர். ஜாமீனில் சென்ற 3 பெண்கள் தலைமறைவாகி விட்டனர். மேலும், பல்வேறு காரணங்களால் வழக்கு நீண்டு வந்த நிலையில், தற்போது நான்கில் மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு, ஒருவர் மட்டும் விடுதலையாகியுள்ளார்.
தற்போது வரை, 3 பெண்கள் உட்பட 5 பேர் தலைமறைவாக உள்ளனர். இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு டிஜிபி வெங்கட்ராமனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளேன். அதில், வழக்கு விசாரணையை துரிதப்படுத்த வேண்டும், தலைமறைவாக உள்ள அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளேன். மேலும், பவாரியா கும்பலின் முக்கிய புள்ளிகள் சிக்கிய பிறகு, அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த சம்பவத்திலும் ஈடுபடவில்லை” என ஓய்பு பெற்ற டிஜிபி ஜாங்கிட் தெரிவித்தார்.