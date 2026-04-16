தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தன் வீட்டில் கருப்புக்கொடி ஏற்றிய ஓபிஎஸ்
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கருப்புச்சட்டை அணிந்து மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும், தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்த மசோதாவிற்கு எதிராகவும் முழக்கங்களை எழுப்பினார்.
Published : April 16, 2026 at 4:23 PM IST
தேனி: தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்த மசோதாவைத் திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது இல்லத்தில் கருப்புக்கொடியை ஏற்றி எதிர்ப்பைப் பதிவுச் செய்துள்ளார்.
எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்புக்கிடையே மக்களவைத் தொகுதி மறுவரையறைச் சட்டத்திருத்த மசோதாவை மத்திய சட்டத் துறை அமைச்சர் அர்ஜுன்ராம் மேக்வால் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து மசோதா மீது அவையில் காரசார விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. நாளை (ஏப்ரல் 17) மாலை 04.00 மணிக்கு மசோதா மீது வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் என்று மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவினர் தங்களது இல்லங்களில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர். அதேபோல், திமுக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சியினரும் தங்களது வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றியும், கருப்புநிற ஆடைகளை அணிந்தும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
அந்த வகையில் தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் பகுதியில் உள்ள தமது இல்லத்தின் முன்பு கருப்புச் சட்டை அணிந்தவாறு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், கருப்புக்கொடி ஏற்றி தனது எதிர்ப்பைப் பதிவுச் செய்துள்ளார். அத்துடன் இந்த மசோதாவின் நகலை ஓ.பன்னீர்செல்வம் தீயிட்டு எரித்ததுடன், மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் மசோதாவிற்கு எதிராகவும் கோஷங்களை எழுப்பினார்.
அதைத் தொடர்ந்து பழனிசெட்டிப்பட்டி பேரூராட்சி மன்றத் தலைவர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி தலைமையில் சுமார் 20- க்கும் மேற்பட்ட திமுகவினர் கருப்புச்சட்டை அணிந்து வந்து மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு தமிழ்நாடு, கேரளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வருகின்றன. குறிப்பாக திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு தொடக்கம் முதலே தனது எதிர்ப்பைப் பதிவுச் செய்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. திமுக எம்.பி.க்கள் அனைவரும் இன்று நாடாளுமன்ற அலுவல்களில் கருப்புச்சட்டை அணிந்தவாறு கலந்துக் கொண்டுள்ளனர்.
இதனிடையே, தொகுதி மறுவரையறைச் சட்டத்திருத்த மசோதா மக்களவையில் தாக்கலான நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை தொலைபேசியில் தொடர்புக் கொண்டு அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ராகுல் காந்தி பேசியுள்ளார்.