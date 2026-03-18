ETV Bharat / state

தேனி அதிமுகவின் கோட்டை என்பது மாறிவிட்டதா? ஓபிஎஸ் அசத்தல் பதில்

தென்மாவட்ட மக்கள் மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்ற முடிவை ஏற்கனவே எடுத்துவிட்டதாக ஓபிஎஸ் தெரிவித்தார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம்
ஓ.பன்னீர்செல்வம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவே இல்லை, மீண்டும் திமுக தான் வெல்லும் என ஓபிஎஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள சூழலில், தமிழக அரசியல் களம் விறுவிறுப்பாகியுள்ளது. அதன்படி, திமுக சார்பில் வேட்பாளர்களாக போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று முதல் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளாக அண்ணா அறிவாலயத்தில் நேர்காணல் நடைபெற்றது. முதல்கட்டமாக காலையில் தூத்துக்குடி தெற்கு, தூத்துக்குடி கிழக்கு, தூத்துக்குடி வடக்கு, திருநெல்வேலி மத்தி, திருநெல்வேலி மேற்கு, தென்காசி வடக்கு, தென்காசி தெற்கு, கன்னியாகுமரி கிழக்கு, கன்னியாகுமரி மேற்கு ஆகிய மாவட்டங்களை சேர்ந்த சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குட்பட்டவர்களுக்கு நேர்காணல் நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து மாலை 4 மணிக்கு மதுரை வடக்கு, மதுரை தெற்கு, மதுரை மாநகரம், தேனி வடக்கு, தேனி தெற்கு, விருதுநகர் வடக்கு, விருதுநகர் தெற்கு, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை ஆகிய தொகுதிகளுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்றது. இதில், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, மதுரை விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த 29 தொகுதிகளில் போட்டியிட சுமார் 700-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதில் தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக, சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கலந்து கொண்டார். மேலும், ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் இந்த நேர்காணலில் கலந்துகொண்டார். இதனுடன் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்காக அமைச்சர்கள் மூர்த்தி, பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உள்ளிட்டோர் நேர்காணலில் கலந்து கொண்டனர்.

நேர்காணலுக்குப் பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓபிஎஸ், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இந்த 5 ஆண்டுக்கால ஆட்சியில் செய்த நன்மைகள், திட்டங்கள் அனைத்தும் மக்களிடத்தில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. அத்தனை திட்டங்களும் அற்புதமான திட்டங்கள் என்று மக்கள் பாராட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனர். எனவே, உறுதியாக 2-ஆம் முறையாக தளபதி ஸ்டாலின் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக அரியணையில் அமர்வார்.

இதையும் படிங்க: தொகுதி பங்கீட்டுக்கு முன்பே திமுக வேட்புமனு தாக்கல்; புதுச்சேரியில் தொடரும் இழுபறி

மேலும், தென்மாவட்ட மக்கள் மீண்டும் திமுக ஆட்சி வரவேண்டும் என்ற முடிவை ஏற்கனவே எடுத்துவிட்டார்கள். அதை என்னுடைய தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தில் தெரிந்து கொண்டேன். அத்தனை தொகுதிகளிலும் விருப்ப மனு அளித்த நபர்களிடம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கருத்து கேட்டுள்ளார். வெற்றி வாய்ப்பை பற்றி பொறுப்பாளர்கள் விவரமாக ஸ்டாலினிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்” என்றார்.

பின்னர் தேனி அதிமுகவின் கோட்டை என்பது மாறிவிட்டதா? என்ற கேள்விக்கு, "அதிமுகவே இப்போது இல்லை. திமுக நிச்சயம் தேர்தலில் வெல்லும்” என தெரிவித்தார்.

நேர்காணலுக்கு முன்பாக, ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் மனோஜ் பாண்டியன் தலைமையில் 150 அதிமுக வழக்கறிஞர்கள் திமுகவில் இணைந்தனர். அவர்களுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.

TAGGED:

ஓபிஎஸ்
ஓ பன்னீர்செல்வம்
DMK
TN ELECTIONS
OPS ON DMK ELECTION VICTORY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.