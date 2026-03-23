ஜெயலலிதா மறைவால் இழந்த மகிழ்ச்சியை மு.க. ஸ்டாலின் மீண்டும் தந்தார் - ஓ.பன்னீர்செல்வம்

எனக்கு கொடுத்த பதவியை நன்றியுடன் மீண்டும் ஜெயலலிதாவிற்கு கொடுத்து விட்டு வந்தவன் நான் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 5:15 PM IST

தேனி: ஜெயலலிதா மறைந்த போது நான் இழந்த மகிழ்ச்சியை திமுகவில் இணைந்த பிறகு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் திரும்ப தந்துள்ளார் என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

சின்னமனூர் பகுதியில் திமுக சார்பில் "தமிழ்நாடு தலைகுனியாது" என்ற தலைப்பில் பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், கம்பம் எம்.எல்.ஏ. ராமகிருஷ்ணன், ஆண்டிபட்டி எம்.எல்.ஏ மகாராஜன், முன்னாள் எம்பி ஓ.பி. ரவீந்திரநாத் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், ”ஜெயலலிதா மறைந்ததில் இருந்து கடந்த மாதம் 26ஆம் தேதி வரை என்னுடைய மகிழ்ச்சியை நான் தொலைத்து இருந்தேன். தற்போது திமுகவில் இணைந்து மீண்டும் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் அந்த மகிழ்ச்சியை எனக்கு திரும்பித் தந்துள்ளார். கிட்டதட்ட 10 ஆண்டுகளாக பல சோதனைகளை சந்தித்துள்ளேன். நான் சந்தித்த இம்சைகளை கூறுவதற்கு காலம் போதாது.

நான் ஒரு தொண்டனாக மட்டுமே தான் திமுகவில் இணைந்துள்ளேன். திமுகவில் இணைந்த பிறகு நான் இதுவரை கிட்டதட்ட 25 தொகுதிகளுக்கு பிரச்சாரத்திற்கு சென்றுள்ளேன். அனைத்து இடங்களிலும் பெருமளவில் மக்கள் திரண்டு ஆதரவு அளிக்கின்றனர். சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் அனைத்து கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லக் கூடிய முதலமைச்சராக தான் ஸ்டாலின் இருந்து வந்தார்.

மக்கள் விரும்புகிற ஆட்சியை கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கொடுத்து, மக்களை பற்றி சிந்திக்க கூடிய ஒரே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தான். தமிழ்நாடு அரசுக்கு வழங்க வேண்டிய 40 சதவீத நிதியில் 4 சதவீதம் மட்டும் வழங்கியது மத்திய அரசு. நிதி வழங்கவில்லை என்றாலும் மாநில நிதியில் இருந்து நாங்கள் அறிவிக்கின்ற திட்டங்களை மட்டும் இல்லை, நீங்கள் (மத்திய அரசு) அறிவிக்கின்ற திட்டங்களை முதலமைச்சர் செயல்படுத்தி வருகிறார்.

எனக்கு கொடுத்த பதவியை நன்றியுடன் மீண்டும் ஜெயலலிதாவிற்கு கொடுத்து விட்டு வந்தவன் நான்” என தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய ஓ. பன்னீர்செல்வம், ”9 கோள்களில் முதன்மையான கோள் உதயசூரியன் தான். அந்த வெற்றி சின்னம் நமக்கு கிடைத்து இருக்கிறது. அதனை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும்” என திமுக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேசினார்.

