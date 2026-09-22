ஜான் பிரிட்டோவுடன் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் குடும்பத்துக்கு தொடர்பு என்று நான் கூறவில்லை: மு.க. ஸ்டாலின் பதில் மனு
தி.மு.க தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு வெளியிட்ட கருத்து என்னுடைய ஒப்புதல் இன்றி வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்று மு.க. ஸ்டாலின் தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 22, 2026 at 4:59 PM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஜான் பிரிட்டோவுடன் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் குடும்பத்துடன் தொடர்பு என எங்கேயும் குறிப்பிடவில்லை என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டிருந்த ஜான் பிரிட்டோ, தனது உறவினர் அல்ல எனக்கூறி, 1 கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கோரி, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு எதிராக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில், மு.க. ஸ்டாலின், “போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் தொடர்புடைய ஜான் பிரிட்டோ, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவின் உறவினர் எனக்கூறி முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அவர் வெளியிட்ட பதிவில், அமலாக்கத்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி, சுமார் 258 கோடி ரூபாய் போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் மூளையாக செயல்பட்ட ஜான் பிரிட்டோ, தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவின் உறவினர் என்ற உண்மை வெளியாகி உள்ளது” என பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
மேலும், தனக்கு எதிராக அவதூறு பரப்பும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த பதிவுகளை உடனடியாக நீக்க ஸ்டாலின் மற்றும் தி.மு.க தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவிற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தி.மு.க தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த மனு இன்று (செப் 22) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், தி.மு.க தலைவர் என்ற அடிப்படையில், கட்சியை வழிநடத்துவதால் இந்த பதிவுக்கு நான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பது தவறானது.
தி.மு.க தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு வெளியிட்ட கருத்து என்னுடைய ஒப்புதல் இன்றி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு நான் எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்க முடியாது. கட்சிக்குத் தான் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறேன். அதனால், அனைத்து பதிவுகளுக்கும் என்னை பெறுப்பேற்க வேண்டும் என கூற முடியாது.
அவதூறு பரப்பியதாக அமைச்சர் கூறுவதற்கு முன், அந்த பதிவு என்னுடைய உத்தரவிற்கு பிறகு தான் வெளியிடப்பட்டது என்பதையும் ஆதவ் அர்ஜுனா நிரூபிக்க வேண்டும். போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுவதை ஏற்க முடியாது. போதை பொருட்களுக்கு எதிராக எடுத்து வரும் நடவடிக்கைக்கான ஆதாரங்களை வெளியிட வேண்டும்.
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சுமார், 258 கோடி ரூபாய் போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஜான் பிரிட்டோவுடன் ஆதவ் அர்ஜுனாவில் குடும்பத்திருக்கு தொடர்பு என நான் எங்கேயும் குறிப்பிடவில்லை. கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக சி.பி.ஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மனைவி, மாமியார், மாமனார், மாமியாரின் சகோதரர் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
பல்வேறு வழக்குகளில் விசாரணையை எதிர்கொண்டு வரும் ஆதவ் அர்ஜுனா, இந்த வழக்குகளை மறைத்து தனக்கு எதிராக இழப்பீடு கேட்டு வழக்கை தொடர்ந்துள்ளார். அதனால், எந்த அடிப்படை ஆதாரங்களும் இல்லாமல் 1 கோடி ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு கோரி தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கை கடுமையான அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கில் தி.மு.க தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு பதிலளிக்க அவகாசம் கோரியதை அடுத்து, விசாரணையை நீதிபதி அக்டோபர் மாதம் ஒத்திவைத்தார்.