தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி தான் - ஓபிஎஸ் பரபரப்பு பேட்டி

தமிழக முதலமைச்சர் 5,000 ரூபாய் கொடுத்துவிட்டார் என்று கூப்பாடு போட்டவர்கள் எல்லாம் இன்று வரவில்லை. 'காலை உணவு திட்டம்' தமிழ்நாடு இருக்கும் வரை முதல்வரை பாராட்டிக் கொண்டே இருக்கும்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 5:54 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக தான் ஆட்சி அமைக்கும் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திட்டவட்டமாக கூறினார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் 2026–2027 ம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இறுதி நாளான இன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறுகையில், ''5 ஆண்டுகால திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சி இன்று (பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிவுற்றதன் அடிப்படையில்) சிறப்பாக நிறைவுப் பெற்றுள்ளது. அதற்காக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்தேன்.

தமிழக மக்கள் தற்போது என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ? அதையே ஐயப்பன் கூறியுள்ளார். இன்று நிலவும் அரசியல் சூழ்நிலையிலும், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால ஆட்சியில் திமுக செய்த சாதனைகளும் மக்கள் மனதில் ஆழமாக பதிந்துள்ளன. அதன் அடிப்படையில் மீண்டும் ஆட்சி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு திமுகவிற்கு உள்ளது,” என்றார்.

அப்போது செய்தியாளர்கள், ''தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று சொன்னீர்கள். உங்களுக்கு வழி பிறந்துவிட்டதா?'' என்று கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, “தமிழகத்திற்கே ஒரு நல்ல வழிப் பிறந்துள்ளது,” என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார். மேலும், ''திமுகவில் நீங்கள் இணையப் போகிறீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, ''பொறுமையாக இருங்கள்'' என்று கூறிவிட்டுச் சென்றார்.

முன்னதாக இன்று காலை தமிழக சட்டப் பேரவையில் ஓபிஎஸ் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ ஐயப்பன் பேசுகையில், ''காலை உணவுத் திட்டம் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம். ஆரம்ப பள்ளிக்கு வரும் பிஞ்சு குழந்தைகளுக்கு தாயாக சுடச்சுட உணவு வழங்குபவர் முதல்வர்.

தமிழக முதல்வர் 5000 ரூபாய் கொடுத்துவிட்டார் என கூப்பாடு போட்டவர்கள் எல்லாம் இன்று வரவில்லை. காலை உணவு திட்டம் தமிழ்நாடு இருக்கும் வரை முதல்வரை பாராட்டிக் கொண்டே இருக்கும். வரும் தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றிப் பெற்று, தமிழகத்தின் முதல்வராக நமது தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வர வேண்டும் என்று புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆசியோடும், புரட்சி தலைவி அம்மா ஆசியோடும் இந்நேரத்தில் அவரை வாழ்த்தி எங்கள் அண்ணன் ஓபிஎஸ் வாழ்த்துகளோடு நன்றி கூறுகிறேன்.'' என பேசி இருந்தார்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக தான் ஆட்சி அமைக்கும் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறி இருப்பது தமிழக அரசியலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

