ஜெம் வீரமணி வழக்கு: சென்னை மாநகர முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருணிடம் 2 மணிநேரம் விசாரணை
ஜெம் வீரமணி மீதான புகார்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், அவரிடம் இருந்து காவல் துறையினருக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளிட்டவை குறித்து அருணிடம் அதிகாரிகள் கேள்வியெழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
Published : October 12, 2026 at 11:03 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி மீதான பாலியல் வழக்குகள் கையாளப்பட்ட விதம் குறித்து சென்னை மாநகர முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருணிடம் இன்று 2 மணிநேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக சிக்கிய பென்-டிரைவ் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்.
மேலும், வீரமணிக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக அவரது வீட்டில் வேலை செய்து வந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியர் கணேசன் உள்ளிட்டோரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, வீரமணி உள்ளிட்டோர் மீது 4-க்கும் மேற்பட்ட போக்சோ வழக்குகளும், குண்டர் சட்டமும் பாய்ந்துள்ளது. மேலும், பாதிக்கப்பட்ட பலரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வாக்குமூலங்களை பெற்று வருகின்றனர்.
இதனிடையே, ஜெம் வீரமணி தொடர்பான பென் டிரைவ் ஆதாரங்கள், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகத்திடம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் விசாரணை சரிவர நடக்கவில்லை எனவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
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அந்தக் காலக்கட்டத்தில், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அருண் ஐபிஎஸ் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து சென்னை மாநகர முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருணிடம் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் இன்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். சுமார் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த விசாரணையின் போது ஜெம் வீரமணி மீதான புகார்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், வழக்கின் ஆரம்பகட்ட விசாரணைகள், ஜெம் வீரமணியிடம் இருந்து காவல்துறையினருக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து அருணிடம் அதிகாரிகள் கேள்வியெழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
அவரிடம் பெறப்பட்ட எழுத்துப்பூர்வ வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் அடுத்தகட்ட விசாரணையை தொடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
14 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவல்
இதனிடையே, சிறுமி ஒருவரை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக தொடரப்பட்ட புதிய வழக்கில் ஜெம் வீரமணியை 14 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க எழும்பூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அவர் மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
7-வது வழக்கு பதிவு
சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு தொடர்பாக ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி மீது ஏழாவது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத் தலைவர் வீரமணி மீது சென்னை காவல்துறையினர் மேலும் ஒரு போக்சோ வழக்கை பதிவு செய்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், இன்று பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வழக்குடன் சேர்த்து வீரமணி மீது இதுவரை 6 போக்ஸோ வழக்குகள் உள்பட மொத்தம் 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.