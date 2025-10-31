ETV Bharat / state

செங்கோட்டையனுடன் பேசியது என்ன? - அண்ணாமலை பரபரப்பு விளக்கம்!

பிடித்தவரை அரசியல் கட்சியில் இருந்து மக்களுக்காக வேலை பார்க்க போகிறோம். இல்லை என்றால் சமூக இயக்கமாக மாற்றி, அதே வேலையை மக்களுக்கு செய்ய போகிறோம். நான் எப்போதும் நேராக பேசும் ஆள்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை
கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 8:07 PM IST

கோயம்புத்தூர்: செங்கோட்டையனை சந்தித்த போது பேசியது என்ன? என்பது குறித்து பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பரபரப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை சென்னையில் இருந்து கோவை வந்தடைந்தார். விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நீர் வழங்கல் துறையில் ரூ.888 கோடி ஊழல் நடந்திருப்பதாக ஆதாரங்களுடன் அமலாக்கத் துறை டிஜிபிக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பி வழக்குப்பதிவு செய்ய சொல்லியுள்ளது. இதில், முதலமைச்சர் தலையீட்டு கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய சொல்ல வேண்டும்.

பீகாரில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழர்களை, தமிழக மக்களை இழிவுப்படுத்தவில்லை. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் இதுவரை 8 முறை இந்தியா முழுவதும் நடந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டிலும் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடத்தி உள்ளோம். பீகாரில் முழுமையாக சிறப்பு திருத்தம் நடத்தி முடித்த பிறகு, தவறு நடந்துவிட்டது என ஒருவர் கூட அப்பில் செய்யவில்லை. இதனை மாநில அரசு ஆதரிக்க வேண்டும். மாநில அரசு தான் அதிகாரிகளை தர வேண்டும். தலைமை தேர்தல் அதிகாரி நேரடியாக தமிழ்நாட்டு தேர்தல் ஆணையரை தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் நடத்தப்பட வேண்டும்.

யாராவது வடஇந்தியாவில் இருந்து வந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக வர தகுதி உள்ளதா? இதைத்தான் ஒடிசாவில் கடந்த 2024 ல் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பேசினார்கள். ஒடிசாவை யார் ஆள வேண்டும்? என அவர்களுக்குள் அடித்துக் கொண்டார்கள். இறுதியாக மக்கள் ஒரு தீர்ப்பு அளித்தார்கள்.

தமிழ்நாட்டு மக்களை மோடி அவமானப்படுத்தவில்லை. ஒடிசாவில் யாரையும் அவமானப்படுத்தவில்லை. ஒடிசாவை யார் ஆள்வது என்ற கேள்வி தான் கேட்கப்பட்டது. மாநில தேர்தல் ஆணையர் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். இது சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு அதிகாரியையும் தேர்தல் ஆணையத்தின் அனுமதி இல்லாமல் இடமாற்றம் செய்யக்கூடாது.

இதை நடத்த விடமாட்டோம் என ஒரு அமைச்சர் சொல்வது, அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது. அவரை உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்து வீட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும். இதனை நடத்த விடமாட்டோம் என்று சொன்னால் ராஜினாமா செய்துவிட்டு வீட்டிற்கு செல்லுங்கள். ஆட்சியை கலைத்து விட்டு புதிதாக தேர்தல் நடத்துங்கள். சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் மூலம் யாருடைய வாக்குரிமையையும் யாரும் பறிக்க போவதில்லை," என்று அண்ணாமலை கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "பாஜக கூட்டணி தொடர்பாக கருத்து சொல்ல நான் விரும்பவில்லை. நானும் பாஜக தொண்டராக இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஒற்றை கருத்துடன் இருக்கிறேன். அதற்கான நேரமும், காலமும் இன்னும் இருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன். முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் பல அரசியல் சம்பவங்களை பார்த்தோம். என்னை பொறுத்தவரை நானும் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டுள்ளேன்.

அமித்ஷா, மோடி தூய அரசியலை தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் நான் பாஜகவில் இணைந்து பயணம் செய்து கொண்டுள்ளேன். இல்லை என்றால் வேலையை விட்டு வர அவசியம் இல்லை. கட்சியில் தொண்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் நல்ல அரசியலை தரும் கூட்டணியாக அமையும் என்ற முழு நம்பிக்கையுடன் ஒரு தொண்டனாக என் வேலையை நான் செய்கிறேன்.

இன்று யார் இருக்க வேண்டும்? யார் இருக்கக்கூடாது? யார், எப்படி இருக்க வேண்டும்? என்ற கருத்தை சொல்ல எனக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஒரு சாதாரண தொண்டனாக இருக்கிறேன். பிடித்திருந்தால் இருப்பேன், பிடிக்கவில்லை என்றால் கிளம்ப போறேன். அவ்வளவு தான். விவசாயத்தை பார்த்துக் கொண்டு இருக்கப் போகிறேன்.

அரசியல் கட்சியில் யாரையும் துப்பாக்கி வைத்து இருக்க வைக்க முடியாது. எங்களது கை காசை செலவு பண்ணி அரசியலில் இருக்கிறோம். எல்லோரும் மக்களுக்காக வேலை பார்க்கிறோம். பிடித்தவரை அரசியல் கட்சியில் இருந்து மக்களுக்காக வேலை பார்க்க போகிறோம். இல்லை என்றால் சமூக இயக்கமாக மாற்றி, அதே வேலையை மக்களுக்கு செய்ய போகிறோம்.

நான் எப்போதும் நேராக பேசும் ஆள். இன்னும் நான் காத்திருக்கத் தயார். பாஜக தொண்டராக பொறுத்திருப்போம். பார்ப்போம். சில மாதங்கள் கவனிப்போம். தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது நடக்கும் என நிறைய பேர் ரிஸ்க் எடுத்துள்ளோம். நான் பாரம்பரிய அரசியல்வாதி அல்ல. இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி பேச எனக்கு தெரியாது. சபை நாகரீகம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. பதவி எல்லாம் வெங்காயம் மாதிரி. அதை உரித்தால் ஒன்றும் இருக்காது.

மகாத்மா காந்தி ஒரு வருடம் தான் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக இருந்தார். பதவி இருந்தால் தான் வேலை செய்ய முடியுமா? என்னை பொறுத்தவரை சுத்தமான, நேர்மையான அரசியல் வேண்டும். வயது, வரம்பு சரியாக இருக்கும் போது தான், இப்படி எல்லாம் பேச முடியும். 60 வயதில் பேச முடியாது. மாற்றம் நடக்கும் என நம்புகிறேன். அதற்காக காத்திருக்கிறேன். எந்த பேக்கப்பும் இல்லாத என்னால் ஒரு தனிக்கட்சி எல்லாம் துவங்கி நடத்திவிட முடியுமா? எனக்கு என் உயரம் தெரியும்," என்றார்.

அத்துடன், "மோடி மீது நான் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை இம்மியளவு கூட குறையவில்லை. எப்படி பயணம் செய்ய வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும். ஒரு முதல் தலைமுறை அரசியல்வாதியாக, விவசாயியாக நான் மாற்றத்திற்காக தொடர்ந்து போராடுகிறேன். சில நேரம் என் மனசாட்சிக்கு எதிராகவும் பேசுகிறேன். மனசாட்சி ஒன்று சொல்கிறது, வாய் ஒன்று சொல்கிறது.

தலைவர்கள் சொல்வதற்காக, சபை நாகரீகத்திற்காக நான் அப்படி சில இடங்களில் பேசுகிறேன். இருந்தாலும் சில விஷயங்களை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். நல்லது நடக்கும். நான் தான் 3 பேரை சேர்த்தேன் என 4 பேர் எழுதுவார்கள். நீங்கள் பசும்பொன் போகலையா? அந்த 3 பேர் போனார்கள். நீங்கள் பின்னால் இருந்து இயக்குகிறீர்களா? என கேட்பார்கள்.

நான் எதற்கும் பொறுப்பில்லை. எல்லாம் தானாக நடக்கிறது. அப்படியிருக்க நான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் என பேசுவார்கள். இன்று நான் அதிமுக பற்றி பேசாமல் இருக்கிறேன்.

இதையும் படிங்க: தமிழர்களுக்கு எதிராக பிரதமர் பேசியதாக முதலமைச்சர் பொய் சொல்கிறார் - எச்.ராஜா பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

அதிமுகவில் இருக்கும் எத்தனையோ தலைவர்கள் என்னை திட்டிக் கொண்டு தான் உள்ளார்கள். ஆனாலும் அமித் ஷாவிற்கு கொடுத்த வார்த்தைக்காக கட்டுப்பட்டு இருக்கிறேன். திருப்பி பேச எவ்வளவு நேரமாகும்? நான் வார்த்தை கொடுத்துள்ளதால் அமைதியாக இருக்கிறேன்.

எல்லோருக்கும் ஒரு லட்சுமண ரேகை, எல்லை உள்ளது. அந்த எல்லையை கடக்கக் கூடாது என்று நான் இருக்கிறேன். 2 முறை விமானத்தில் செங்கோட்டையனை சந்தித்தேன். அப்போது பொதுவாக தான் பேசினோம். அவரது அரசியல் வாழ்க்கை அவருடையது. என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கை என்னுடையது'' என்று அண்ணாமலை கூறினார்.

