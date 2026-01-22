''கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள காவல் துறையின் கைகளை அவிழ்த்து விட வேண்டும்'' - அண்ணாமலை
கொலைகள் நடந்ததால் பெரிய விஷயமா? என்று ஆட்சியாளர்கள் கேட்கின்றனர். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முழுமையாக சரிந்து விட்டது என அண்ணாலை தெரிவித்தார்.
Published : January 22, 2026 at 5:24 PM IST
சென்னை: கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள காவல் துறையின் கைகளை அவிழ்த்து விட வேண்டும் என்று பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக பாஜக ஐடி விங் நிர்வாகி வழக்கில் வழங்கிய தீர்ப்பில் துணை முதலமைச்சரை கடுமையாக சாடி உள்ளார். ஒரு மத நம்பிக்கையை, வாழ்வியலில் முறையை டெங்கு, மலேரியாவை போல் ஒழிக்க வேண்டும் என்பது இனப்படுகொலைக்கு சமம் என்பதை போல் சொல்லி உள்ளார்.
தமிழ்நாடு காவல் துறை குறைந்தபட்ச நடவடிக்கையாவது துணை முதலமைச்சர் மீது எடுத்து இருக்க வேண்டும். சட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஆட்சி நடத்துவதாக இருந்ததால் துணை முதலமைச்சரிடம் ராஜிநாமா கடிதம் எழுதி வாங்கி இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் நீதிமன்றங்களுக்கு எந்தவித மரியாதையும் கிடையாது.
திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு உள்பட பல வழக்குகளில் உத்தரவுகளை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. இதை மக்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இன்னும் 50 நாட்கள் இந்த கொடுமைகளை தாங்கி கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். குறைபட்சம் உதயநிதி மீது எப்ஐஆர் ஆவது பதிய வேண்டும். நீதிபதி அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்படவில்லை என்றால் ஜாதி, மதத்தை வைத்து திட்டுகிறீர்கள்.
ஒத்து ஊதக் கூடிய இயக்கமாக கம்யூனிஸ்டு கட்சிகள் மாறிவிட்டன. ஒரு காலத்தில் கம்யூனிஸ்டு இயக்கம் ஏழை மக்களுக்கு போராடும். பொது வாழ்க்கையில் எளிமையாக இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால் கூட்டணியில் இணைந்து பின் திமுக பேசுவதை கம்யூனிஸ்டு கட்சி பேசுகிறது. சனாதன ஒழிப்புக்கும், பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்?
கோவையில் கறிக்கோழிக்காக விவசாயிகள் போராட்டம் தொடங்கினார்கள். கறி கோழி முதலாளிகள் பேச்சுவாத்தைக்கு தயாராக இருந்தார்கள். திமுக அரசு தேவை இல்லாமல் தலையிட்டு விவசாயிகளை கைது செய்துள்ளது.
ஓ.பன்னீர்செல்வம் பெரிய தலைவர். பொறுமைமிக்கவர். சத்திய சோதனை எல்லாம் கடந்த ஒரு தலைவர். ஓ. பன்னீர்செல்வம் நல்ல முடிவு எடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை உள்ள்து.
பிரதமர் மோடி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான ஆயுத்த பணியை தொடங்கி வைக்கிறார். போர் தொடங்கும் சங்கை ஊதி தொடங்கி வைப்பார். கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மேடையில் இருப்பார்கள். தமிழ்நாடு தேர்தல் களத்திற்கு புதிய ரத்தம் பாய்ச்சப்படும்.
ஏ.ஆர். ரகுமான் ஒரு இசை மேதை. ஆஸ்கர் விருது வாங்கி உள்ளார். தமிழ் மொழியில் பேசி பெருமைப்படுத்த கூடிய மனிதர். அவர் பேசியதில் சிலவற்றை எடுத்து பேசுவது எனக்கு உடன்பாடில்லை. எல்லாருக்கும் பேசக் கூடிய சுதந்திரம் இருக்கு. ஏ.ஆர். ரகுமான் ராமாயணம் படத்திற்கும் இசை அமைக்கிறார். 10 ஆண்டுகளாக சினிமா மாறி இருக்கிறது என்பது அவரது கருத்ததாக உள்ளது. ஏ.ஆர். ரகுமான் ரசிகன் நான். ஒருவர் கருத்தை பேசுவதை எல்லோரும் எதிர்ப்பது எப்படி? அவர் விளக்கம் தந்த பின் பிரச்சனை முடிந்ததாக பார்க்கிறேன். இதில் கனிமொழிக்கு என்ன பிரச்சனை? பாஜகவிற்கும் ஏ.ஆர்.ரகுமானிற்கும் என்ன சம்பந்தம்
கொலைகள் நடந்ததால் பெரிய விசயமா? என்று ஆட்சியாளர்கள் கேட்கின்றனர். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முழுமையாக சரிந்து விட்டது. காவல்துறை மீதான மரியாதை ரவுடிகளுக்கு குறைந்துவிட்டது. கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள காவல்துறையின் கைகளை அவிழ்த்து விட வேண்டும். தப்பு செய்தால் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கேரளாவில் ஆண்கள் அட்டை பெட்டியுடன் செல்வதாக சமூக வலைதளத்தில் பார்க்கிறேன். எல்லா இடங்களிலும் பாலியல் சீண்டல் நடக்கிறது. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு குறைந்து கொண்டு வருகிறது. தவெகவிற்கு வெளிநாட்டில் இருந்து பணம் வருகிறதா? என்று எனக்கு தெரியாது.
|இதையும் படிங்க: ''ஆபரேசன் சிந்தூரில் பயன்படுத்தப்பட்ட பிரமோஸ் ஏவுகணை எதிரிகளை மண்டியிட வைத்தது'' - விஞ்ஞானி சிவதாணு பிள்ளை
மக்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து நல்லவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும். 23 ஆம் தேதிக்கு பின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் களப்பணியை பார்க்க வேண்டும். விஜய் தனிப்பாதையில் செல்கிறார். தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கின்றனர்'' என்று அண்ணாமலை கூறினார்.