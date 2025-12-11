ETV Bharat / state

குறுகுறுத்த குற்றம்.. வங்கியில் 1 கிலோ தங்க நகையை விட்டுச் சென்றது ஏன்? அதிர வைக்கும் வாக்குமூலம்

கடன் கொடுத்தவர்கள் தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுத்து வந்த நிலையில், திருட்டு வேலையில் ஈடுபட்டதாக பத்மபிரியா ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 11, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வேளச்சேரியில் உள்ள வங்கி கிளையில் ஒரு கிலோ தங்க நகையை விட்டுச் சென்ற பெண், முன்னாள் வங்கி மேலாளர் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

சென்னை, வேளச்சேரியில் பிரபல தனியார் வங்கிக் கிளை இயங்கி வருகிறது. இந்த வங்கியில் கணக்கு தொடங்க வந்த பெண் ஒருவர் விட்டுச் சென்ற பையில், 1 கிலோ 250 கிராம் தங்க நகை கண்டெடுக்கப்பட்டது. இதுகுறித்த தகவலின் பேரில், இந்த தங்கத்தின் பின்னணி குறித்து வேளச்சேரி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். இதில், தங்கத்தை விட்டு சென்றவர் முன்னாள் வங்கி மேலாளர் என்பதும், மேலும் இது சதிச்செயல் என்பதும் அம்பலமானது.

நடந்தது என்ன?

வேளச்சேரியில் இயங்கி வரும் குறிப்பிட்ட வங்கிக்கு, கடந்த டிசம்பர் 5ஆம் தேதி பெண் ஒருவர் பர்தா அணிந்துகொண்டு வந்துள்ளார். அந்த கிளையில், புதிய கணக்கு தொடங்க விரும்புவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, வங்கி கணக்குத் தொடங்க தேவையான ஆவணங்களைக் கொண்டு வருவதாகக் கூறி அங்கிருந்து புறப்பட்ட அவர், தான் கொண்டு வந்த பையை வங்கி வளாகத்தில் வேண்டுமென்றே விட்டுச் சென்றுள்ளார்.

சிறிது நேரம் கழித்து, சந்தேகத்தின் பேரில் அந்தப் பையைச் சோதித்த வங்கி நிர்வாகம், அதற்குள் சுமார் 1 கிலோ 250 கிராம் எடையுள்ள தங்க நகையை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தது. நான்கு நாட்களாகியும் யாரும் அந்தத் தங்கத்தை உரிமைக் கோர வராததால், நேற்று (டிச.10) வங்கி நிர்வாகம் சார்பில் வேளச்சேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த வேளச்சேரி காவல்துறையினர், உடனடியாக விசாரணையை தொடங்கினர். வங்கி நிர்வாகம் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், அந்த கிளையின் முன்னாள் மேலாளர் பத்மபிரியாவை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணைக்கு உட்படுத்தினர்.

போலீஸ் விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின. பத்மபிரியா கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வங்கியில் பணியாற்றிய போது, லாக்கரிலிருந்து 250 கிராம் நகையைத் திருடிய வழக்கில் சிசிபி (CCB) மூலம் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பியை சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்ட முன்னாள் நீதிபதி பணியிடை நீக்கம் - உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் அதிரடி

முன்னதாக இவர் இதே போல குணவதி என்பவரின் லாக்கரில் இருந்து 1.25 கிலோ தங்க நகையை திருடி இருக்கிறார். இந்த சம்பவத்தில் மீண்டும் கைது செய்யப்படுவோமோ என்று பயந்துபோன பத்மபிரியா, எப்படியாவது அந்த லாக்கரில் நகையை திரும்ப வைத்து விட்டு சென்று விடலாம் என முயற்சி செய்துள்ளார். அதன்படி, டிச.5 அன்று வங்கிக்கு பர்தா அணிந்து வந்த அவர் நகையை யாருக்கும் தெரியாமல் வைத்துவிட முயற்சித்துள்ளார். ஆனால், அது முடியாததால், நகை பையை விட்டுவிட்டு சென்றது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

மேலும், பத்மபிரியாவின் கணவர் கடன் தொல்லை காரணமாக கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தற்கொலை செய்துகொண்டதும் தெரியவந்துள்ளது. கடன் கொடுத்தவர்கள் தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுத்து வந்த நிலையில், திருட்டு வேலையில் ஈடுபட்டதாக பத்மபிரியா ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். மேலும், இது தொடர்பாக பத்மபிரியாவிடம் வேளச்சேரி காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

FORMER BANK EMPLOYEE ARREST
CHENNAI BANK CRIME
வேளச்சேரி வங்கி கிளை
1 கிலோ தங்க நகை
CHENNAI BANK GOLD JEWELRY THEFT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.