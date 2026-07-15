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சி.விஜயபாஸ்கரின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கு; ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவு

தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சி.விஜயபாஸ்கர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது வாக்காளர்கள் தனக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க கூறி 10,000 ரூபாய் மற்றும் 2,000 ரூபாய்க்கான கூப்பன்களை விநியோகித்தார் என தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 8:06 PM IST

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சென்னை: வாக்காளர்களுக்கு பிரிட்ஜ் வாங்க கூப்பன் கொடுத்து வெற்றி பெற்றதாக தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், தேர்தல் ஆணையம் பதில் அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடைபெற்று முடிந்த 17வது சட்டமன்றத் தேர்தலில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட சி.விஜயபாஸ்கர், 1,05,773 வாக்குகள் பெற்று அமோக வெற்றி பெற்றார்.

அவர் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் முருகேசனை விட 62,073 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

இந்நிலையில், திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த கே.கே.செல்லப்பாண்டியன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சி விஜயபாஸ்கர் வெற்றியை எதிர்த்து தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதில், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சி.விஜயபாஸ்கர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது வாக்காளர்கள் தனக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க கூறி 10,000 ரூபாய் மற்றும் 2,000 ரூபாய்க்கான கூப்பன்களை விநியோகித்தார் என தெரிவித்துள்ளார்.

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மேலும், வாக்காளர்கள் ப்ரிட்ஜ் வாங்க கூப்பன்களை விநியோகித்து தேர்தல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். எனவே சி.விஜயபாஸ்கர் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி என்.செந்தில்குமார், வழக்கு விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டு கூப்பன்களை வழங்கி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதை மனுதாரர் சுட்டிக்காட்டியதை பதிவு செய்தார். மேலும் வழக்கு குறித்து சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை 3 வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்துள்ளார்.

ஏற்கெனவே சி.விஜயபாஸ்கர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், முறைகேடு உறுதி செய்யப்பட்டால், குற்ற வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

C VIJAYABASKAR
ECI
சி விஜயபாஸ்கர்
தேர்தல் ஆணையம்
C VIJAYABASKAR ELECTION CASE

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