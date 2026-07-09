ETV Bharat / state

இபிஎஸ் தலைமையிலான கூட்டத்தைப் புறக்கணித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள்

கட்சி நிர்வாகிகளையும், கட்சியின் வளர்ச்சிக்கும் வருகிற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் அதிமுக உள்ளது.

அதிமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டம்
அதிமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 3:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இபிஎஸ் தலைமையில் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் புறக்கணித்திருப்பது அக்கட்சித் தலைமையை அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியுள்ளது.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுகவின் தலைமை அலுவலகமான எம்ஜிஆர் மாளிகையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நாள்தோறும் மாவட்டம் வாரியாக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

அந்த வகையில், இன்று (ஜூலை 09) தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அதிமுக நிர்வாகிகள், சார்பு அணியின் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோருடன் இபிஎஸ் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இக்கூட்டத்தில், முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளரும், பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியின் உறுப்பினருமான கே.பி.அன்பழகன், அதிமுகவைச் சேர்ந்த ஓசூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் உறுப்பினருமான பாலகிருஷ்ணரெட்டி ஆகியோர் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்துள்ளனர். இது அதிமுக தலைமையை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

அதிமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டம்
அதிமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருப்பினும், ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பிற அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட இபிஎஸ், சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்வி குறித்து கேட்டறிந்தார். அத்துடன், கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள், உள்ளாட்சித் தேர்தல் பணிகள் உள்ளிட்டவைக் குறித்தும் கேட்டறிந்தார். அத்துடன், அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களையும் அவர் வழங்கினார்.

அப்போது பேசிய இபிஎஸ், "தவெகவினர் சமூகவலைதளம் மூலமாகவே கட்சியை வளர்த்து ஆட்சியைப் பிடித்தனர். தேர்தல் நேரத்தில் தவெக அளவிற்கு அதிமுக ஐடி விங் நிர்வாகிகள் சரியாக செயல்படவில்லை. இனி ஏஐ தொழில்நுட்பம் தெரிந்தவர்களுக்கே அதிமுக ஐடி விங்கில் பதவி வழங்கப்படும்" என்று இபிஎஸ் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு விவசாயிகளிடம் கொப்பரை தேங்காய் மற்றும் மாம்பழங்களை கொள்முதல் செய்யும் மத்திய அரசு

நேற்று (ஜூலை 08) நடைபெற்ற திருச்சி புறநகர் தெற்கு மற்றும் திருச்சி புறநகர் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அதிமுகவின் முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளர்கள் ப.குமார், பரஞ்சோதி ஆகியோரும் இபிஎஸ்ஸின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்திருந்தனர்.

அதிமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டம்
அதிமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள் பலரும் தங்களது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ள நிலையில், இன்னும் பல நிர்வாகிகள் இபிஎஸ் மீது கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தொடர்ந்து தவெக பக்கம் நோக்கி அதிமுக நிர்வாகிகள் செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில் மாவட்ட வாரியாக கட்சி நிர்வாகிகளை இபிஎஸ் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். வருகிற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது என்றால் மிகையாகாது.

TAGGED:

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள்
இபிஎஸ்
FORMER AIADMK MINISTERS
EPS
EPS DISCUSSIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.