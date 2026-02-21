ETV Bharat / state

திமுக - தேமுதிக கொள்ளையடிப்பதற்கான கூட்டணி - முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி விமர்சனம்

விஜயின் தவெக பரிதாப நிலையில் உள்ளது, அதை யாரும் கண்டு கொள்வது கூட இல்லை என முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி
முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 8:41 PM IST

விருதுநகர்: திமுக - தேமுதிக கூட்டணி கொள்கை கூட்டணி அல்ல, கொள்ளையடிப்பதற்கான கூட்டணி என முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல்லில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி பொதுமக்களுடன் அமர்ந்து ‘விடியா திமுக ஆட்சியில் வீட்டு பில்லே சாட்சி’ என்ற நூதன பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “திமுக கூட்டணிக்கு சென்ற பிறகு, தேமுதிகவின் கடந்த கால கொள்கை, விஜயகாந்த்தின் பேச்சுகள், பிரேமலதா மற்றும் விஜயபிரபாகர் பேசிய வீடியோக்கள் அனைத்தும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த பேச்சுக்களை பார்க்கும்போது, திமுகவுடன் தேமுதிக கூட்டணி சேர்ந்துள்ளது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திமுக - தேமுதிக கூட்டணி கொள்கைக்கான கூட்டணி அல்ல; கொள்ளை அடிப்பதற்கான கூட்டணி. ஆனால், அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி லட்சிய கூட்டணி.

திமுக மீண்டும் பொய்யான வாக்குறுதிகளை சொல்லி ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வேலையை செய்கிறது. அதற்கான பணி தான் தேமுதிகவை கூட்டணிக்குள் திமுக வளைத்துப் போட்டது. தேமுதிகவை திமுக எப்படி வளைத்துப் போட்டது என்ற வரலாறு சமூக வலைத்தளங்களில் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

கேப்டன் விஜயகாந்த் திமுகவை எதிர்த்து தான் கட்சி தொடங்கினார். தற்போது, அவர் எதற்காக கட்சி ஆரம்பித்தார் என்பதற்கு எதிராக தேமுதிக திமுகவில் இணைந்துள்ளதால், அதன் தொண்டர்களும், நிர்வாகிகளும் அதிமுகவில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேமுதிக எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்ற கொள்கையிலிருந்து நிலைமாறி இன்றைக்கு திமுகவுடன் சேர்ந்து, அதற்கான காரணங்களை சொல்லி பார்க்கிறார்கள். அந்த காரணங்களை தேமுதிக நிர்வாகிகளும், அடிமட்ட தொண்டர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. திமுக - தேமுதிக கூட்டணியின் வெற்றி என்பது பூஜ்ஜியமாகத்தான் முடியும்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “இதுபோன்ற மோசமான ஆட்சியை தமிழக வரலாற்றில் கண்டதில்லை என மக்கள் பேசுகிறார்கள். எனவே, திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை. மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வரும் என்பதெல்லாம் பகல் கனவு. அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணிதான் மகத்தான வெற்றி பெறும். அதிமுக பாஜக அற்புதமான கூட்டணி. மக்கள் நலன் மீது அக்கறை கொண்ட ஒரு ஆன்மீக கூட்டணி” என்றார்.

தவெக குறித்து பேசிய அவர், “தவெகவின் நிலைமை தற்போது பரிதாபமாக உள்ளது. தவெகவை யாரும் கண்டுகொள்வது கிடையாது. களத்தில் அதிமுகதான் நிற்கும், எங்களுக்கு எதிரி திமுக. இதுதான் கள நிலவரம். தவெக என்பது பரிதாபத்திற்குரிய கட்சியாக இந்த தேர்தலோடு முடிந்து விடும். பெரிய கட்சியை எதிர்த்துப் போராடுவது போல, காட்டிக்கொண்டால் தவெகவை மக்கள் மதித்துவிடுவார்களா? தவெகவில் யார் இருக்கா? ஒருநாள் கூத்திற்கு தாங்குமா தவெக? ஒரே நாளில் இடத்தை காலி செய்துவிட்டு ஓடி விடுவார்கள். அதிமுகவை எதிர்க்கும் துணிச்சல் திமுகவிற்கு மட்டுமே உள்ளது, வேறு கட்சிக்கு கிடையாது. அதுவும் தவெக களத்திலேயே கிடையாது” என விமர்சித்தார்.

