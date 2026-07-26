தரக்குறைவாக பேசிய ஒன்றிய செயலாளர்; கூட்டத்திலிருந்து வெளியேறிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி
தேர்தலில் சீட் கிடைக்கும் வரை என்னுடன் நட்புறவாடிய வெங்கடேசன், சீட் கிடைத்ததும் நான் தொடர்பு கொள்ளாத நிலைக்கு சென்றுவிட்டார் என்றும் அவரை கே.சி.வீரமணி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
Published : July 26, 2026 at 10:18 PM IST
திருப்பத்தூர்: தன்னை தரக்குறைவாக பேசிய ஒன்றிய செயலாளர் மன்னிப்பு கேட்கும் வரை அதிமுக கூட்டத்திற்கு வரமாட்டேன் என கூறி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி. வீரமணி வெளியேறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடியில் உள்ள அதிமுக மாவட்ட தலைமை அலுவலகத்தில், அதிமுக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் இன்று (ஜூலை 26) நடைபெற்றது. அதிமுக திருப்பத்தூர் மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கே.சி. வீரமணி பங்கேற்றார்.
கூட்டம் தொடங்கியபோது, "மாதனூர் அதிமுக மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் வெங்கடேசன், கடந்த தேர்தலில் ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணியை திருடன் என அவதூறு பரப்பினார். இதற்காக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என ஜோலார்பேட்டை ஒன்றிய செயலாளார் மணிகண்டன் கோரிக்கை வைத்தார்.
இதையடுத்து, கே.சி.வீரமணி ஆதரவாளர்கள் சிலர், "வெங்கடேசன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை கூட்டம் நடக்கக் கூடாது" என கூச்சலிட்டனர். அதேசமயம், மற்றொரு தரப்பினர், "கூட்டம் முடிந்த பின்பு பேசிக் கொள்ளலாம்" என கூறினார். இவ்வாறு இருதரப்பு மாறி மாறி கூறியதால் இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
பின்னர் பேசிய கே.சி. வீரமணி, "எனக்கும், பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் உள்ளன. அதை நாங்களே சரி செய்துக்கொள்வோம். தேர்தலில் என்ன நடந்தது என தெரியாமல் ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட வெங்கடேசன், தேர்தலில் தோல்வியுற்ற விரக்தியில் என்னை தரக்குறைவாக சமூக வலைத்தளங்களில் விமர்சித்துள்ளார்.
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இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தேர்தலில் சீட் கிடைக்கும் வரை என்னுடன் நட்புறவாடிய வெங்கடேசன், சீட் கிடைத்ததும் நான் தொடர்பு கொள்ளாத நிலைக்கு சென்றுவிட்டார். அவரும், அவரது மகன் மற்றும் நண்பர்கள் சேர்ந்தே தேர்தலில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுப்பட்டனர். ஆனால் அவர் என்னை தரக்குறைவாக பேசியதற்கு பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இதற்காகவே இன்றைய கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
ஆனால், தலைமை கூறியும், இன்று நடைப்பெற்ற செயல்வீரர்கள் கூட்டத்திற்கு வெங்கடேசன் வராமல், கூட்டத்தை புறக்கணிப்பு செய்துள்ளார். அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கும் வரை நானும் கூட்டத்திற்கு வரமாட்டேன்" என கூறி கூட்டத்தில் இருந்து கே.சி. வீரமணி வெளியேறினார். அவருடன் அவரது ஆதரவாளர்களும் சென்றதால் கூட்டத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.