விஜய்-க்கு தலைவருக்கான அருகதை இல்லை - ஜெயக்குமார் 'காட்டம்'
Published : February 3, 2026 at 3:53 PM IST
சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாவின் 57-வது ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி இன்று அண்ணா நினைவிடத்தில் அதிமுக சார்பில் அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணா நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
எடப்பாடி பழனிசாமி கருப்பு உடை அணிந்து அண்ணா நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார். இதில் அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு முழக்கங்கள் எழுப்பி அண்ணாவின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
அண்ணா நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய பின்னர் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தாழ்ந்து கிடந்த தமிழகத்தை தலை நிமிரச் செய்தவர் அண்ணா. அண்ணாவின் அன்புத் தம்பிகளாக நாங்கள் இருப்பது பெரும் பெருமை. அதிமுக ஆட்சியில் அண்ணாவின் வழியில் சமூக நீதிக்கான ஆட்சி நடைபெற்றது" என்றார்.
அதிமுகவை ஊழல் சக்தி விஜய் விமர்சித்திருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், "யாா் யாரை விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்ற விவஸ்தை இல்லை. விஜய் வாங்கும் சம்பளம் வெள்ளையா? கருப்பா? என்று தெளிவுபடுத்த வேண்டும். கருப்பு எவ்வளவு? வெள்ளை எவ்வளவு? வருமான வரி எவ்வளவு செலுத்தியுள்ளார்? ஊழலுக்கு அப்பாற்பட்டு, வாங்கிய சம்பளத்தையும் கட்டிய வருமானத்தையும் விஜயால் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியுமா? இதை விஜயால் சொல்ல முடியாது. இது சமூகத்திற்கு கேடு இல்லையா? லாட்டரியில் செல்வம் குவித்தவர் ஆதவ் அர்ஜுனா. தவெக கட்சி லாட்டரி பணத்தில் தான் நடத்தப்படுகிறது.
கரூர் விகாரத்தில் கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்வு இல்லாமல் மூன்றாம் ஆண்டு கட்சி துவக்க விழாவில் விஜய் நடனம் ஆடுகிறார் என்றால், இதை பார்க்கும் உயிரைப் பறிகொடுத்த குடும்பங்கள் எந்த அளவிற்கு மன வேதனைப்படுவார்கள்?
தவெக தலைவருக்கு தலைவருக்கான அருகதை இல்லை. தவெகவிற்கு முழுக்க முழுக்க விசில்தான். ஆபத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் விசில் அடிப்பார்கள். அவர்கள் யாரையும் காப்பாற்ற விசில் அடிக்க அடிக்கவில்லை. ஆபத்தில் இருக்கும் எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று விசில் அடிக்கிறார்கள்.
நானும் ரவுடி தான் என்று வடிவேல் கூறுவது போல் விஜய் செயல்பட்டு வருகிறார். அதிமுக - திமுகவிற்கு இடையே மட்டும் தான் போட்டி. தவெகவை யாரும் கன்சிடர் செய்ய மாட்டார்கள். அதிமுக தலைமையில் தான் கூட்டணி. எங்களுக்கு எல்லாம் கீழே தான். எங்களுக்கு மேல் யாரும் இல்லை" என்றார்.