“இன்னும் 5 அமாவாசை மட்டும் தான்... திமுகவின் ஆட்டம் முடிய போகிறது” - ஜெயக்குமார்
SIR வேண்டாம் என திமுக உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகினால், நாங்கள் எஸ்ஐஆர் வேண்டுமென அணுகுவோம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 3, 2025 at 4:40 PM IST
சென்னை: தேர்தலுக்கு இன்னும் 5 அமாவாசைதான் உள்ளதால், அதுவரை மட்டும் தான் திமுகவால் ஆட முடியும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.
SIR நடவடிக்கைக்கு எதிராக திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்தி, தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், “தோழமை கட்சிகளை கூட்டி வைத்து, அதனடிப்படையில் ‘அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்’ நடைபெற்றதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மார்தட்டிக் கொள்கிறார். முதலமைச்சருக்கு SIR என்றாலே அலர்ஜிதான். மக்களை திசை திருப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் திட்டமிட்டு பொய் பிரச்சாரத்தை அரங்கேற்றியுள்ளார்.
SIR-ஐ கண்டால் பயம்
10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சிறப்பு தீவிர சுருக்கு முறை திருத்தம் என தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும். அந்தவகையில், இதுவும் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடப்பது வழக்கம். இது நல்ல விஷயம்தான். இறந்தவர்கள் வாக்களிப்பதும், வாக்குரிமை உள்ளவர்கள் வாக்களிக்காத சூழலும் கேலிக்கூத்தாக உள்ளது. அதை மாற்றுவதற்காக SIR-ஐ நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் இறந்தவர்கள், குடிபெயர்ந்தவர்கள் வாக்குகளை வாக்களிக்கும் சூழ்நிலை உள்ளது. இதை முறையாக கண்காணிக்கவில்லை.
கள்ள ஓட்டு போட்டு பூத்தை கைப்பற்றுவது தான் திமுகவின் வேலை. கள்ள ஓட்டு, இறந்தவர்கள், குடி பெயர்ந்தவர்களை ஆகியோரின் வாக்குகளை நம்பித்தான் திமுக உள்ளது. அதனால்தான் SIR-ஐ கண்டு ஸ்டாலின் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் குதிக்கிறார். எஸ்ஐஆர்ஐ வேண்டாம் என உச்ச நீதிமன்றத்தை திமுக அணுகினால், நாங்கள் எஸ்ஐஆர் வேண்டுமென உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகுவோம். அதற்காக நான் பாஜகவுக்கு வக்காலத்து வாங்கவில்லை.
வெளிப்படைத்தன்மையோடு, உண்மையான வாக்காளர் பட்டியல் வெளி வருவதற்கு, திமுக ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எனது கேள்வி. யார் வாக்கையும் திருட முடியாது, உயிரோடு இருப்பவர்கள் யாரையும் நீக்க முடியாது. அதற்கு நாங்கள் வாக்கு தருகிறோம்” என உறுதியளித்தார்.
ஊழலால் இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பாதிப்பு
மேலும் பேசிய அவர், “திமுக என்றாலே ‘ஊழல் கட்சி’. இந்தியாவிலே ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட கட்சி என்றால் அது திமுக தான். சர்க்கரையில் ஊழல், வீராணம் ஊழல் இதுபோன்ற எல்லா ஊழலும் புரிந்து ஊழலுக்காகவே திமுக ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது. ஊழல் என்பதை தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தியதே திமுக தான். அதன்தொடர்ச்சியாக மு.க.ஸ்டாலின் ‘எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ்’ என்பது போல் ‘எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல்’ என்ற நிலையைக் கொண்டு வந்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: பீகாரில் பேசியதை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பேச தைரியம் உள்ளதா? மோடிக்கு ஸ்டாலின் பகிரங்க கேள்வி!
குறிப்பாக, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் கூட்டுறவுத் துறையிலும் பல கோடி ரூபாயில் ஊழல் நடந்துள்ளது. பொறியாளர் பணிக்கு ரூ.35 லட்சம் வரை ஊழல் பெறப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இளைஞர்களின் எதிர்காலமே கேள்வி குறியாகிவிட்டது. இந்த உண்மை வெளிவர மத்திய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேர்தலுக்கு இன்னும் 5 அமாவாசைகள் உள்ளது. அதாவது, திமுக இன்னும் 5 அமாவாசை வரைதான் ஆட முடியும். அதற்கு மேல் ஆட முடியாது. தேர்தலுக்கு இரண்டு அமாவாசைகளுக்கு முன்பு அரசியலில் மாற்றம் வரலாம். அப்போது கூட்டணி குறித்து அறிவிக்கப்படும்.
அதிமுகவிடம் மோத வேண்டாம்!
ஆட்டை கடித்து.. மாட்டைக் கடித்து.. கடைசியில் மனிதனை கடித்ததுபோல தற்போது சீமான் எங்களிடம் மோதுகிறார். தயவு செய்து எங்களிடம் மோத வேண்டாம். அம்மா மீது பாசம் கொண்டவர்கள் மீது வசைபாடினால் நிச்சயம் வாங்கி கட்டிக் கொள்வீர்கள். ஆறு அறிவு உள்ள மனிதனுக்கு சொல் புத்தி, சுயபுத்தி இருக்கும். ஐந்தறிவு கொண்ட கடல் ஆமை, காட்டு மரத்திடம் பேசுபவர்களிடம் நாம் பேச முடியுமா? இல்லாததையெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் சீமானுக்கு நிச்சயம் பதிலடி கொடுப்போம்” என அவர் தெரிவித்தார்.