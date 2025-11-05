''BLO-க்களிடம் இருந்து வாக்குப்படிவத்தை பிடுங்கும் திமுகவினர்'' - ஜெயக்குமார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை ஆதரித்து நாங்களும் நீதிமன்றம் செல்வோம் என ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.
Published : November 5, 2025 at 5:21 PM IST
சென்னை: பல்வேறு மாவட்டங்களில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரை (BLO) ஆளும் கட்சியினர் மிரட்டி படிவத்தை வாங்கிக் கொள்வதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம்சாட்டினார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''தமிழ்நாடு உட்பட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் நேற்று இந்த பணிகள் துவங்கிய நிலையில், வாக்காளர் படிவத்தை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் தான் (BLO) வீடு வீடாக நேரடியாக சென்று தர வேண்டும். தேர்தல் ஆணையம் வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருந்தால் மிகச் சிறப்பாக வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைப்பெறும்.
பல்வேறு மாவட்டங்களில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரை (BLO) ஆளும் கட்சியினர் மிரட்டி படிவத்தை வாங்கி கொள்கின்றனர். குறிப்பாக, கரூரில் இது போன்ற சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது. அவ்வாறு படிவத்தை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கு கொடுக்காமல், ஆளும் கட்சியினர் பிடிங்கி கொண்டால் அவர்களுக்கு வேண்டியவர்களுக்கு தான் கொடுப்பார்கள்.
அதிமுகவிற்கு விழும் வாக்குப் படிவத்தை கிழித்து விட்டு திமுக வாக்குப் படிவத்தை மட்டும் தான் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களிடம் மீண்டும் ஒப்படைப்பார்கள். எனவே வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் வீடு வீடாக சென்று வாக்காளர் படிவத்தை கொடுத்து பெற வேண்டும் என தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளேன்'' என கூறினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ள 30 நாட்கள் போதாது என ஆளும் கட்சி கூறுகிறதே என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், ''ஒரு வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் மேற்கொள்ள உள்ளதே 1,200 வாக்குகள் தான். அவை 300 வீடுகளில் அடங்கி விடும். 5 நாட்களில் முடியும் வேலைக்கு 30 நாட்கள் இருக்கிறது'' என கூறினார்.
மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை ஆதரித்து நாங்களும் நீதிமன்றம் செல்வோம் என ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து ஜெயக்குமார், தவெக மற்றும் திமுகவிற்கு இடையே தான் போட்டி என விஜய் கூறியுள்ளாரே என்ற கேள்விக்கு, '' கட்சி என யார் ஆரம்பித்தாலும் தனித்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் என நினைப்பார்கள். எங்களிடம் கேட்டால் நாங்கள் தான் முதன்மையான சக்தி என்போம், எனவே அது அவர்கள் கருத்து, இது எங்கள் கருத்து'' என்றார்.