'நாங்கள் சொன்னால் மத்திய அரசு கேட்கும்' - கல்விக் கடன் குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பேச்சு

இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களது பெயர் உள்ளதா? என்பதை மக்கள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம்
நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 24, 2026 at 1:39 PM IST

விழுப்புரம்: நாங்கள் கூறினால் மாணவர்களின் கல்விக் கடனை மத்திய தள்ளுபடி செய்யும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் 78-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, விழுப்புரம் நகரில் அதிமுக சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி விமரிசையாக நடைபெற்றது. தமிழக முன்னாள் சட்டத் துறை அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் நகரின் பல பகுதிகளில் இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதில் பெண்கள், முதியவர்கள், மாணவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்வில் உரையாற்றிய சி.வி. சண்முகம், “ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளில் ஆண்டுதோறும் எங்கள் சக்திக்கு இயன்ற அளவில் மக்களுக்கு உதவிகளை செய்து வருகிறோம். ஆட்சியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் மக்களோடு இருந்து பணியாற்றும் ஒரே கட்சி அதிமுக மட்டுமே. தற்போது மாநிலத்தில் முக்கியமான அரசியல் காலகட்டம் நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களது பெயர் உள்ளதா? என்று பொதுமக்கள் அனைவரும் சரி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு யார் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை சிந்தித்து முடிவு செய்ய வேண்டும். பெண்கள் பாதுகாப்பு, சட்டம்- ஒழுங்கு, விலைவாசி கட்டுப்பாடு ஆகியவை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். அந்த வகையில் மீண்டும் நல்லாட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் ‘இரட்டை இலை’ சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து திமுக அரசின் மீது குற்றம்சாட்டிய முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், “தற்போதையை ஆட்சியில் மக்கள் பொருளாதார சுமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். பெரிய தொழிற்சாலைகள் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டால், வங்கிகள் பேசி வட்டி, அபராத வட்டியில் தள்ளுபடி வழங்குகின்றன. அதே போல் மாணவர்களின் கல்விக் கடன்களை அரசு ஏன் ரத்து செய்யவில்லை?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”பிரதமர் மோடி எங்களுக்கு துணையாக இருக்கிறார். நாங்கள் கூறினால் மத்திய அரசு, தனியார் வங்கி தலைவர்களுடன் பேசி கல்விக் கடன்களுக்கு வட்டி, அபராத வட்டியை தள்ளுபடி செய்வார்கள். மத்திய அரசு எங்களுடன் இருப்பதால் இது நடைமுறையில் சாத்தியமான விஷயம். அண்டை மாநிலமான ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி நடைபெறுகிறது. அதன் காரணமாக பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் அந்த மாநிலத்திற்கு சென்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.

இதையும் படிங்க: இன்று புதிய கட்சி அறிவிப்பை வெளியிடுகிறார் சசிகலா? ஜெயலலிதா பிறந்தநாளில் முக்கிய முடிவு

அதே போல் மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான நிதி மற்றும் திட்டங்களை அதிகளவில் பெற்று வர முடியும்” என்றார்.

தொடர்ந்து தேர்தல் குறித்து பேசிய சி.வி.சண்முகம், “நீங்கள் வாக்களித்து ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள், அவர் முதலமைச்சராகிறார். இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் உங்கள் மாவட்டத்திற்கு என்ன கிடைத்தது? என்று சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

