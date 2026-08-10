அதிமுக தோல்விக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் மீது பழிபோடுவதா? சி.வி.சண்முகம் ஆவேசம்
சென்னை மற்றும் டெல்டா பகுதிகளில் அதிமுக முற்றிலும் துடைத்தெறியப்பட்டுவிட்டதாக சி.வி.சண்முகம் கூறினார்.
Published : August 10, 2026 at 4:14 PM IST
சென்னை: அதிமுக தோல்விக்கு நிர்வாகிகள் மீது பழிபோடுவதை ஒரு போதும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்தார்.
சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சமீபகாலமாக உண்மைக்கு மாறான தவறான தகவல்களை திட்டமிட்டு பரப்பி வருகிறார். அதிமுகவில் நடைபெற்ற அரசியல் நிகழ்வுகள் என்னென்ன என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.
ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு கட்சிக்கு வலுவான தலைமை வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை பொதுச் செயலாளராக நியமித்தோம். ஆனால், தொடர்ந்து நடைபெற்ற சட்டமன்றம், நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுகவால் வெற்றி பெற முடியவில்லை.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்த செல்வாக்கால் தான் 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்றோம் என்று அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறுகிறார். அப்படியானால், மற்ற தொகுதிகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி செல்லாக்காசாகி விட்டாரா? வெற்றி பெற்றால் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் காரணம், தோல்வி அடைந்தால் மாவட்டச் செயலாளர்கள் காரணம் என்பதா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சென்னை மற்றும் டெல்டா பகுதிகளில் அதிமுக முற்றிலும் துடைத்தெறியப்பட்டுள்ளது. தென் மாவட்டங்களில் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. வட மாவட்டங்களில் பாமகவுடன் கூட்டணி அமைந்ததால் தான் சில தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றோம்.
எனவே, தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்களை ஆராய வேண்டும். தோல்வியில் இருந்து கட்சியை மீட்டெடுக்க வேண்டும். உண்மையான நிலவரத்தை அனைவரும் கலந்து பேசி ஆராய வேண்டும் என்பது தான் எங்களது கருத்து. உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இடையிலான உறவு, நாங்கள் பங்காளிகள் என்று பேசும் அளவுக்கு வந்துள்ளது.
திமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதை விட தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கலாம் என்று நாங்கள்தான் கூறினோம். தேர்தலில் பணியாற்றியவர்களையே அழைத்து வைத்து எப்படி தேர்தல் தோல்விக்கான காரணத்தை முழுமையாக ஆராய முடியும்? எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச் செயலாளராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு கட்சி சார்பில் ஏதேனும் நிதி வழங்கப்பட்டதா? காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக எங்கள் மீது வீண் பழி சுமத்துவதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்தில் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்த போது, தனக்குக் கீழ் பணியாற்றிய ஒருவரை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாகக் கூறப்பட்ட விவகாரத்தில் அமைச்சர் பதவி பறிக்கப்பட்டு சிறைக்குச் சென்றவர். அவர் இன்று எங்களைப் பற்றி பேசலாமா? என்றும் சி.வி சண்முகம் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதன் பின்னர் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன், "நாங்கள் யார் மீதும் குற்றச்சாட்டு கூறவில்லை. கட்சியில் அனைவரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் எங்களது விருப்பம். கட்சியிலிருந்து வெளியேறிய அனைவரையும் மீண்டும் ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்பதே எங்களது கோரிக்கை.
அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியை தாக்க வேண்டும் என்பது எங்களது நோக்கம் அல்ல. எடப்பாடி பழனிசாமி, அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் கருத்துகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். தேர்தல் தோல்வியை ஏற்க எடப்பாடி பழனிசாமி மறுக்கிறார். 1996 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் தோல்விக்கு தான் பொறுப்பு என்று ஜெயலலிதா தைரியமாகக் கூறினார்.
ஒரு காலத்தில் அதிமுகவுக்கு நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் சேர்த்து 50 உறுப்பினர்கள் இருந்தனர். அந்த எண்ணிக்கை படிப்படியாகக் குறைந்துவிட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுக 65 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருந்தது. தற்போது அந்த எண்ணிக்கை 47 ஆகக் குறைந்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவை அழித்துக்கொண்டே வருகிறார்" என நத்தம் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.