அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெஞ்சமின் திமுகவில் இணைந்தார்
திமுக தலைவரும், இளைஞர் அணி தலைவரும் தொண்டர்களை வழிநடத்தக் கூடிய விதம் பிடித்திருந்ததால் திமுகவில் இணைந்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் பெஞ்சமின் தெரிவித்தார்.
Published : June 10, 2026 at 10:48 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெஞ்சமின் இன்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைந்த நிலையில், அக்கட்சியை சேர்ந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் திமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இணைந்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான கடம்பூர் ராஜு, உடுமலைப்பேட்டை ராதாகிருஷ்ணன், பல்லடம் எம்.எஸ்.எம். ஆனந்தன், கடலூர் எம்.சி. சம்பத், கடம்பூர் ராஜூ உள்ளிட்ட 4 பேரும் தவெக-வில் இணைந்தனர்.
மேலும், கோவிந்தசாமி (பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி), சுந்தரராஜ் (சங்ககிரி சட்டமன்ற தொகுதி), ராஜமுத்து (வீரபாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி), மான்ராஜ் (ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி), பன்னீர்செல்வம் (கலசப்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதி), ராஜவர்மன் (சிவகாசி சட்டமன்ற தொகுதி), வி.கே. ஆர். சீனிவாசன் (ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி) உள்ளிட்ட 7 முன்னாள் எம்எல்ஏ-க்கள் தவெகவில் இணைந்தனர். அதிமுக நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து தவெகவில் இணைந்த சம்பவம் அக்கட்சி தொண்டர்களை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வந்தது.
இந்த நிலையில், அதிமுக தலைமை மீது அதிருப்தியில் இருந்து வந்த முன்னாள் அமைச்சர் பெஞ்சமின் தற்பொழுது திடீரென திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். அவர் 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் மதுரவாயில் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வென்று அமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார்.
திமுகவில் இணைந்த பெஞ்சமின் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் தொண்டர்களை அரவணைத்து செல்லக்கூடிய மாண்பு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உள்ளது. அந்த குணம் தான் என்னை திமுகவில் இணைய செய்வதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது. அதிமுகவில் இருந்தபோது அந்த இயக்கத்திற்கு எவ்வாறு உண்மையாகவும், விசுவாசமாகவும் பணியாற்றினேனோ அதேபோல் இனி திமுகவிற்கும் உழைப்பேன்.
அம்மா (ஜெயலலிதா) மறைவுக்கு பின்னால் அடுத்த தலைமையை ஏற்று நான் நல்ல முறையில்தான் பணியாற்றினேன். ஆனால் இன்று இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழல், தொடர்ச்சியாக மக்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கம் ஆகிய காரணங்களால் நான் தற்போது திமுகவில் இணைந்துள்ளேன். அதிகார மையத்தை நோக்கி நான் செல்ல வேண்டும் என்றால் சென்றிருக்கலாம். ஆனால் திமுக தலைவரும், இளைஞர் அணி தலைவரும் தொண்டர்களை வழிநடத்தக் கூடிய விதம் என்னை கவர்ந்துள்ளது. அதனால் தான் திமுகவில் இணைந்துள்ளேன்" என்றார்.