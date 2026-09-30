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தவெகவில் இணைந்த அதிமுக ஜாம்பவான்; யார் இந்த செம்மலை?

எம்ஜிஆர் அலையில் செம்மலை காணாமல் போவார் என்று அதிமுக தலைவர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், அதிமுக வேட்பாளரை வீழ்த்தி செம்மலை வெற்றி வாகை சூடினார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 4:53 PM IST

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திருப்பூர்: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை, தமிழக முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தார்.

திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பரப்புரைக்காக அத்தொகுதிக்கு இன்று வருகை தந்த தவெக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான விஜய் முன்னிலையில், செம்மலை தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டார்.

செம்மலையை வரவேற்ற விஜய்

முன்னதாக பரப்புரை திடலுக்கு வருகை தந்த விஜய்யை செம்மலை வரவேற்றார். இதனைத் தொடர்ந்து, செம்மலைக்கு முதல்வர் விஜய் தவெக கட்சித் துண்டை அணிவித்து உற்சாகமாக வரவேற்று அளித்தார்.

அதிமுகவின் சேலம் மாவட்ட முகமாக இருந்த செம்மலை, கடந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுகவில் இருந்து விலகினார். கடந்த சில மாதங்களாக அரசியல் நிகழ்வுகள் எதிலும் கலந்துகொள்ளாமல் இருந்து வந்த செம்மலை, தற்போது தவெகவில் இணைந்துள்ளார். தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், செம்மலையின் வருகை தவெகவுக்கு கூடுதல் வலுசேர்க்கும் என்ற கருத்தும் முன்வைக்கப்படுகிறது.

யார் இந்த செம்மலை?

1980- ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட செம்மலை வாய்ப்பு கேட்ட நிலையில், வேறு சில அரசியல் காரணங்களுக்காக அப்போது எம்ஜிஆரால் வாய்ப்பு வழங்க முடியவில்லை. இதனால், துவண்டுவிடாத செம்மலை, சுயேட்சையாக தாராபுரத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். எம்ஜிஆர் அலையில், செம்மலை காணாமல் போவார் என்று அதிமுக தலைவர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், அதிமுக வேட்பாளரை வீழ்த்தி செம்மலை வெற்றி வாகை சூடினார்.

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எம்ஜிஆர் அந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தாலும், மக்கள் செல்வாக்கு உள்ள ஒருவருக்கு வாய்ப்பு தராமல் போய்விட்டோமே என்ற எண்ணத்தில், செம்மலைக்கு 1984-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதே தாராமங்கலம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கினார். அந்த தேர்தலிலும் செம்மலை வெற்றி பெற்றார்.

இடையில் சில ஆண்டுகள் பெரிய அளவில் அரசியலில் முக்கியத்துவம் இல்லாமல் இருந்த அவருக்கு, 2001-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் ஓமலூரில் போட்டியிட ஜெயலலிதா வாய்ப்பு வழங்கினார். அந்த தேர்தலிலும் வென்ற அவருக்கு, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் பொறுப்பு தேடிவந்தது.

தொடர்ந்து 2009-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சேலம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட செம்மலை, அதிகப்படியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து 2016-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு தற்காலிக சபாநாயகராகவும் செம்மலை பதவி வகித்தார்.

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவில் அவருக்கு போதிய வாய்ப்புக்கள் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்பட்டது. அதை உறுதி செய்வதை போன்று கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலும் இவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால் அதிருப்தி அடைந்து கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அதிமுகவில் இருந்து விலகிய அவர், தற்போது தவெகவில் இணைந்துள்ளார்.

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