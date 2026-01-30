அறையில் உட்கார்ந்து கொண்டு அரசியல் செய்வது சரியா? விஜய்யை சாடிய செல்லூர் ராஜூ
ஓ.பன்னீர்செல்வம் நடத்தும் நாடகத்தை எல்லாம் மக்கள் பார்த்து சலித்து விட்டார்கள், இந்த நாடகமெல்லாம் வேண்டாம் என செல்லூர் ராஜூ கூறினார்.
Published : January 30, 2026 at 3:50 PM IST
மதுரை: நடிகர் விஜய் அறையிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு அரசியல் செய்வது சரியா? என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட பெத்தானியாபுரம், 63-வது வார்டு அண்ணா வீதி, ஈபி காலனியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து புதிய நியாய விலைக் கடையை முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செல்லூர் ராஜு இன்று திறந்து வைத்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்கள் சந்தித்தார். அப்போது, பத்து தோல்வி பழனிசாமி என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கூறியிருப்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, பதிலளித்த செல்லூர் ராஜு, ”திமுக போல் தோல்வி கண்ட கட்சி கிடையாது. தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதியதன் மூலம் கட்சியை வளர்த்தவர் கருணாநிதி. கூட்டணி இல்லாமல் இதுவரை திமுக வெற்றி பெறவில்லை என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து பேசிய செல்லூர் ராஜூ, ”யார் வேண்டுமானால் அரசியலுக்கு வரலாம். நடிகர் விஜய் அறையிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு அரசியல் செய்வது சரியா? கரூர் துயர சம்பவத்திற்குப் பிறகு மக்கள் அதிகமாக கூடுவார்கள் என்ற காரணத்தை கூறி பொதுவெளிக்கு வராமல் இருப்பது தவறு. மாநில அரசு காவல் துறை ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை என்றால், மத்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு வாங்கி பரப்புரைக்கு செல்லலாம்.
உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்தாரைக் கூட நேரில் சென்று சந்திக்காமல், அவர்களை சென்னைக்கு வர வைத்து சந்தித்தது கொடுமையானது. பொது வாழ்க்கையில் இப்படியெல்லாம் ஒரு நடைமுறையை பார்த்ததே இல்லை.
கருணாநிதி ஜெயிக்க காரணமாக இருந்தவர் எம்ஜிஆர். நடிகர் வரக் கூடாது என சொல்லவில்லை, ஆனால் களத்திற்கு சென்று மக்களை சந்தித்து மக்களின் அபிமானத்தை பெற வேண்டும்.
சகோதரர் விஜயை நாங்களாக திட்டவில்லை, எங்களை திட்டினார். நாங்கள் திட்டினோம். தற்போது தவெகவினர் பேசியதை வாபஸ் பெற்றுள்ளனர். அதே போன்று நாங்களும் அவர்களை பற்றி பேச மாட்டோம்” என்றார்.
ஓபிஎஸ் அதிமுகவில் இணைவது குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்த செல்லூர் ராஜு, ”ஓ.பன்னீர்செல்வம் தன்னை கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதை கேட்பதற்கு ஒரு முறை இருக்கிறது. ஊடகம் வழியாக தான் கேட்க வேண்டுமா? ஓ.பன்னீர்செல்வம் நடத்தும் நாடகத்தை எல்லாம் மக்கள் பார்த்து சலித்து விட்டார்கள். இந்த நாடகமெல்லாம் வேண்டாம்” என பதில் அளித்தார்.