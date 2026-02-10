கூட்டணி தொடர்பாக தேமுதிகவுடன் பாஜக பேசி வருகிறது - திண்டுக்கல் சீனிவாசன்
மத்திய அரசு குறித்து பேச வேண்டாம் என ஜெகன் மோகன் ரெட்டி, விஜய்க்கு அறிவுரை வழங்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதாக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்
Published : February 10, 2026 at 10:28 PM IST
திண்டுக்கல்: மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் தேமுதிகவுடன் கூட்டணி குறித்து பேசி வருவதாக முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக சார்பில் வரும் 13ஆம் தேதி நடைபெறும் போராட்டம் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதன்பின் முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசும்போது, “100 நாள் வேலை திட்டத்தை 125 நாட்களாக எங்களது கூட்டணியில் உள்ள பாஜக அதிகரித்ததை எதிர்த்து திமுக ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். அதனைக் கண்டித்து 13ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது.
பள்ளி, கல்லூரி ஆசிரியர்கள் உட்பட ஊராட்சி அதிகாரிகள் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் என அனைத்து அலுவலரும் போராட்டம் நடத்துவது குறித்த கேள்விக்கு, ”திமுகவின் மோசமான ஆட்சிக்கு போராட்டங்களே அடையாளம். ஜாக்டோ ஜியோ பாராட்டு கூட்டங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றது, ஆனால் அவர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. அனைத்தும் ஏமாற்று வேலை, அனைத்தும் பொய் அதற்குரிய விளக்கங்களை எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். எங்களுடைய ஆட்சி வந்த உடன் அவர்களுக்கு தேவையான நன்மைகளை செய்வோம்” என்றார்.
அதிமுக-பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அமையுமா என்ற கேள்விக்கு, “ இனி தாலி கட்ட வேண்டும், குடும்பம் நடத்த வேண்டும், பத்து மாதங்கள் பின்பே குழந்தை பிறக்கும். இப்பவே பெயர் வைக்க சொன்னால் எப்படி முடியும்” என கூறினார்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இருந்தால் கூட அதிமுக தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்திருந்தது குறித்த கேள்விக்கு, “அதிக பெரும்பான்மையுடன் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும். எடப்பாடி பழனிசாமி நூறு முறை கூறிவிட்டார். இதையே நாங்களும் கூறுகிறோம். எங்களது கூட்டணி கட்சி பாஜக தான்” என்றார்.
குரூப் 2 தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து கேட்ட போது, “நிர்வாக திறமையற்ற மோசமான ஆட்சிக்கு இதுவே சாட்சி. யாராவது இப்படி செய்வார்களா? பிள்ளைகள் தேர்வு எழுதிக் கொண்டு இருக்கும் போது பாதியில் நிறுத்திவிட்டனர், கண்ணீர் மல்க சென்றனர் என்ற செய்திகளை பார்த்தேன். மோசமான ஆட்சிக்கு இது ஒரு உதாரணம்” என கூறினார்.
தேமுதிகவுடன் அதிமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறதா என்ற கேள்விக்கு, “மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தேமுதிகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். தேசிய தலைமை தற்போது தேமுதிகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. அவர்களின் கோரிக்கை பேச்சுவார்த்தையை மாநில அளவில் முடிக்க முடியவில்லை, என்பதால் அவர்கள் எடுத்துள்ளனர். நல்ல விதத்தில் முடியும்” என தெரிவித்தார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும், தற்போது பாஜக தலைமையில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு, “அதிமுக தான் கூட்டணி குறித்து பேசி வருகிறது. சில தலைவர்கள் மத்திய அரசிடம் பதவி கேட்பார்கள். அதனால் பாஜகவை கூட்டணி பேச்சுவார்தையில் ஈடுபடுமாறு கூறியுள்ளோம். முடிவு அதிமுகவிற்கு சாதகமாக வரும்” என்றார்.
அதிமுக அறிவித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தும், திமுக அறிவித்ததை காப்பி அடித்துள்ளனர் என அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “சென்ற முறை ரூ.1500 அறிவித்தோம், ஆனால் எங்களுக்கு முன்பே திமுக ரூ.1000 அறிவித்தது எடுபட்டுவிட்டது. அதனால் இந்த முறை ரூ.2000 தருகிறோம் என முந்திக் கொண்டோம். இதற்கு வயிறு எரிந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வது” என கேள்வி எழுப்பினார்.
செங்கோட்டையன் பாஜக கூட்டணியில் அதிமுக ஒரு அங்கம் எனக் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “அகில இந்திய கட்சி பாஜக, அவர்களே அதிமுக தலைமையில் இருக்கிறோம் என கூறிவிட்டனர். பெரிய மனிதர் அவ்வாறு சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்வது. உண்மையா? பொய்யா? என தெரியவில்லை. ஜெகன்மோகன் ரெட்டியிடம் விஜய் பேசியுள்ளார். உன்னுடைய எதிரி திமுக தானே? அதை மட்டும் பேசு, மத்திய அரசை ஏன் இழுக்கிறாய் என அனுபவத்தில் விஜய்க்கு அறிவுரை கூறியுள்ளதாக தகவல் வந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: விசில் கட்சியாக இருந்தாலும், அடிமை அதிமுகவாக இருந்தாலும் வெல்லப் போவது திமுக தான் - ஐ.லியோனி பேச்சு
செங்கோட்டையன் விஜய்க்கு புரட்சி தளபதி பட்டம் கொடுத்தது குறித்த கேள்விக்கு, “இதை நினைத்து கண்ணீர் விட தான் வேண்டும். எங்களுடன் இருந்த பெரிய மனிதர், இவ்வளவு கீழ்த்தரமாக போய்விட்டார். செங்கோட்டையன் அவர்களுக்கு என தனியாக தகுதிகள் உள்ளது. சின்ன சின்ன தாளத்தில் அடிப்பார்கள், ஆனால் அண்ணன் செங்கோட்டையன் தாம்பூலத்தில் டம் டம் என்று அடித்து வருகிறார். அப்போதும் செங்கோட்டையனை நாலாவது அல்லது ஐந்தாவது இடத்திலேயே உட்கார வைத்துள்ளனர். எங்களுடன் முதலிடத்தில் இருந்தார்” என கூறினார்.