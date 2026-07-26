ETV Bharat / state

தென் மண்டல கவுன்சிலுக்கான தமிழ்நாடு குழு அமைப்பு; யார் யாரெல்லாம் குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளனர்?

இந்த கவுன்சில் கூட்டத்தில் காவிரி நதி நீர் போன்ற முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு விவாதிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

தமிழ்நாடு அரசு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
தமிழ்நாடு அரசு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 3:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தென் மண்டல கவுன்சிலுக்கான தமிழ்நாடு குழு அமைக்கப்பட்டு, அதுகுறித்த அரசாணை தற்போது வெளியீடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.

தென் மண்டல கவுன்சில் (Southern Zonal Council)-க்கான தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதிகள் நியமிக்கப்பட்டு அதுகுறித்த அரசாணை தற்போது வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில், அமைச்சர்கள் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் ஆகியோர் இக்குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளதாக அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.

இதன்படி, தென் மண்டலக் கவுன்சிலில் தமிழகத்தின் சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய், அரசு தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமாருடன் இணைந்து மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார், பள்ளிக் கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, தகவல் மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுப்பினர்களாக இருப்பர்.

மேலும், உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வுத் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கே. மணிவாசன் ஐஏஎஸ், தென் மண்டலக் கவுன்சிலின் இரண்டாவது ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தென் மண்டலக் கவுன்சில்

தென் மண்டலக் கவுன்சில் என்பது தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களை இணைக்கும் அமைப்பாகும். மாநிலங்களுக்கு இடையே மற்றும் மத்திய அரசுக்கும், மாநில அரசுகளுக்கும் இடையே நிலவும் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கவும், நல்லுறவை வளர்க்கவும் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் உயர்மட்ட ஆலோசனைக் குழுவே இந்த தென் மண்டலக் கவுன்சில் ஆகும்.

இதையும் படிங்க: மேகதாது பிரச்சனைக்கு முந்தைய திமுக அரசு தான் காரணம் - மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதிலடி

இந்த கவுன்சில் கூட்டத்தில், காவிரி நதி நீர் போன்ற முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு விவாதிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுதவிர, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் பாதுகாப்பு, சமூக நலத் திட்டங்கள், சிறுபான்மையினர் நலன், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைப் பகிர்வு பிரச்சினைகள், போக்குவரத்து, பொருளாதார வளர்ச்சி உள்ளிட்டவைக் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1956 ஆம் ஆண்டில் மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்புச் சட்டம் (மத்திய சட்டம் 37/1956) பிரிவு 16 (1)(b) இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின்படி, தமிழ்நாடு ஆளுநர் இந்த நியமனங்களை மேற்கொண்டுள்ளார்.

அண்மையில் தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது. இவர் ஒரு வருடம் அல்லது அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை இந்த பொறுப்பில் இருப்பார்.

TAGGED:

தென் மண்டல கவுன்சில்
TAMIL NADU COMMITTEE FOR SZC
TAMIL NADU COMMITTEE
SOUTHERN ZONAL COUNCIL
CM VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.