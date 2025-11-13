ETV Bharat / state

கம்பி வேலியில் சிக்கிய சிறுத்தை: மீட்க வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சி!

கம்பியில் சிக்கி உள்ள சிறுத்தையை காயம் இன்றி மீட்பதற்கான முழு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு உள்ளதாக என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

வேலி கம்பியில் சிக்கிய சிறுத்தை
வேலி கம்பியில் சிக்கிய சிறுத்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 5:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: கூடலூர் அடுத்த பந்தலூரில் தேயிலைத் தோட்ட கம்பி வேலியில் சிக்கிய சிறுத்தையை மீட்க வனத்துறையினர் போராடி வருகின்றனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் 63 சதவீதம் வனப் பகுதிகள் நிறைந்த மாவட்டமாகும். இங்கு, புலி, சிறுத்தை, கரடி, காட்டெருமை, யானை என ஏராளமான வன விலங்குகள் உள்ளன. தற்போது, இங்குள்ள காடுகள் அழிக்கப்பட்டு விடுதிகள் மற்றும் காட்டேஜ்கள் கட்டப்பட்டு வருவதால், வன விலங்குகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் உலா வரும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

இவ்வாறு குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வரும் வன விலங்குகள் மனிதர்கள் மற்றும் செல்லப் பிராணிகளை தாக்கும் சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகின்றன. இதில் கூடலூரை அடுத்த பந்தலூர் வனப் பகுதிக்கு உட்பட்ட தேவர்சோலை – நாடுகாணி அருகே உள்ள தனியார் தேயிலைத் தோட்டங்கள் வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. இந்த வனப்பகுதியில் அரிய வகை வனவிலங்குகளும் வாழ்ந்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை தனியார் தேயிலைத் தோட்டத்தில் பணியாற்ற சென்ற தொழிலாளர்கள், ஒரு சிறுத்தை வேலியில் சிக்கி போராடிக் கொண்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதனையடுத்து அவர்கள் உடனடியாக பந்தலூர் வன அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து பந்தலூர் வன அலுவலர் தலைமையிலான வனத் துறையினர் விரைந்து, சிறுத்தையின் இயக்கத்தை கவனித்து, அதை அமைதிப்படுத்தி மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இதையும் படிங்க: சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் மர்மமான முறையில் பெண் யானை உயிரிழப்பு!

இதனிடையே, தோட்டப் பகுதிகளில் வன விலங்குகள் நுழையும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதால், வனத் துறையினர் பாதுகாப்பு வேலிகளை பரிசோதித்து, வன எல்லைகளில் கண்காணிப்பை மேலும் வலுப்படுத்தி உள்ளனர். மேலும் கம்பியில் சிக்கி உள்ள சிறுத்தையை காயம் இன்றி மீட்பதற்கான முழு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு உள்ளதாகவும் விரைவில் உயிருடன் சிறுத்தையை மீட்டு அடர்ந்த வனப் பகுதியில் விடுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

மேலும் சிறுத்தையின் அருகே பொதுமக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விரைவில் சிறுத்தை மீட்கப்படும் என வனத் துறை உயரதிகாரிகள் உறுதியளித்து உள்ளனர். இதனை அங்கு உள்ள தோட்ட தொழிலாளர்கள் வீடியோ பதிவு செய்துள்ளனர். வேலி கம்பியில் சிக்கி உள்ள சிறுத்தையின் வீடியோ காட்சி தற்போது இணைய தளத்தில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.

TAGGED:

NILIGIRIS FOREST DEPARTMENT
வேலி கம்பியில் சிக்கிய சிறுத்தை
நீலகிரி வனத்துறையினர்
NILGIRIS LEOPARD ROAMING
LEOPARD CAUGHT IN FENCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.