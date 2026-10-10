சேலம் உயிரியல் பூங்கா: நீலமான்கள், வெளிமான்களை பார்க்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி
நீலமான்கள் மற்றும் வெளிமான்களுக்கு 2 மாதமாக தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சிறந்த பராமரிப்பு வழங்கப்பட்டதாக பூங்கா நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 10, 2026 at 2:28 PM IST
சேலம்: குரும்பப்பட்டி உயிரியல் பூங்காவில் புதிய வரவான நீலமான், வெளிமானை பார்க்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் சேர்வராயன் மலை அடிவாரத்தில் வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் குரும்பப்பட்டி வன உயிரியல் பூங்கா உள்ளது. இங்கு, புலி, சிங்கம், கடமான், முதலை, மலைப்பாம்பு, வண்ண மயில்கள், வெள்ளை மயில் உள்ளிட்ட 300-க்கும் அதிகமான வன உயிரினங்களை பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்பூங்காவிற்கு சேலம் மட்டுமின்றி சுற்றியுள்ள மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்து, இயற்கை அழகையும், விலங்குகளையும் பார்த்து ரசித்து செல்கின்றனர்.
இந்த குரும்பப்பட்டி உயிரியல் பூங்காவிற்கு பிற பூங்காக்களில் இருந்து கூடுதல் விலங்குகளை கொண்டு வந்து வைத்து பராமரிக்க வனத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
இதன்படி, கடந்த ஜனவரி மாத இறுதியில் கர்நாடகா மாநிலம் பன்னர்கட்டா உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து 4 நீலமான் அதாவது 2 ஆண் மான்கள், 2 பெண் மான்களும், 4 வெளிமான் அதாவது ஒரு ஆண் மான், 3 பெண் மான்களும், 2 பொன்னரி குள்ளநரி அதாவது ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் ஆகியவை கொண்டு வரப்பட்டன.
குரும்பப்பட்டி பூங்காவில் புள்ளிமான்கள் இருக்கும் கூண்டின் வடக்கில் 4 வெளிமான்களுக்கு திறந்தவெளி கூண்டு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இதே போல், பூங்காவிற்குள் உள்ள விலங்குகளுக்கான மருத்துவமனை அருகே நீலமான்களுக்கான திறந்தவெளி கூண்டு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. 2 பொன்னரி குள்ளநரிகளும் ஏற்கனவே இருக்கும் நரிக்கூண்டு பகுதியில் வைத்துள்ளனர்.
இந்த 10 விலங்குகளும் புதிய வசிப்பிடத்தை ஏற்றுக் கொண்டு, உற்சாகமாக வாழ்வதை உறுதி செய்ய 24 மணி நேரமும் மருத்துவர்கள், வனத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வந்தனர். கடந்த 2 மாதமாக தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சிறந்த பராமரிப்பை வழங்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தினமும் வன உயிரின மருத்துவக்குழுவினர், நீலமான்களையும், வெளிமான்களையும் பார்த்து பரிசோதித்து வந்துள்ளனர்.
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புதிய வரவான நீலமான்களும், வெளிமான்களும் குரும்பப்பட்டி பூங்காவின் பசுமையான நிலப்பரப்பை தனது வசிப்பிடமாக ஏற்று உற்சாகமாகின. ஏற்கனவே இருந்த பன்னர்கட்டா பூங்கா வசிப்பிடம், இங்கு இருக்கும் அதே அளவிற்கு பசுமையான பகுதி கிடையாது. புதிய வசிப்பிடம் மிகவும் பசுமையாக இருந்ததை நீலமான்களும், வெளிமான்களும் மிக விரைவாக ஏற்றுக்கொண்டதாக பூங்கா நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் வனத்துறையினர் வழங்கும் தீவனத்தட்டு, கோதுமை தவிடு, மாட்டுத் தீவனம், முட்டைக்கோஸ், கீரைகளோடு தரையில் வளர்ந்துள்ள பசுமையான புற்களையும் சாப்பிட்டு நல்ல நிலைக்கு மாறின. இதன் காரணமாக நீலமான்கள், வெளிமான்கள், குள்ளநரிகளை ஆகியவற்றை பார்க்க சுற்றுலா பயணிகளை வனத்துறை அதிகாரிகள் அனுமதித்துள்ளனர்.