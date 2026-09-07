தமிழ்நாட்டின் பசுமை பரப்பை 33 சதவீதமாக உயர்த்த நடவடிக்கை - வனத் துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் அறிவிப்பு
வனவிலங்குகளால் ஏற்படும் சேதங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குதல், மலைவாழ் பழங்குடியின மக்களின் முன்னேற்றம், சதுப்பு நிலக் காடுகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : September 7, 2026 at 9:21 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் பசுமை பரப்பை 33 சதவீதமாக உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார்.
இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வில் வனத்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார், இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல், காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளுதல் மற்றும் பசுமை சார்ந்த வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், "வனங்களை பாதுகாப்பது என்பது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளால் மட்டுமே சாத்தியமில்லை. வன எல்லைகளை முறையாக நிர்ணயித்தல் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மூலமே வனத்துறையை மேலும் வலுப்படுத்த முடியும். தற்போதுள்ள வனப்பகுதிகளை பாதுகாப்பதுடன், மத்திய அரசின் கிரீன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், வன மீட்புப் பணிகளையும் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் புலிகள் காப்பகங்கள் மேம்பாட்டுக்காக ரூ.19.74 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், யானைகள் பாதுகாப்புக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மத்திய, மாநில அரசுகள் செயல்படுத்தும் யானைகள் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படும்.
மனிதர்கள் - வனவிலங்குகள் இடையேயான மோதல் பல்வேறு காரணிகளை கொண்ட சிக்கலான பிரச்சினை. இதனைத் தடுப்பதற்காக ரூ.20 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வன விலங்குகளால் ஏற்படும் சேதங்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
காட்டுத்தீ ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும். வனப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு சாலை வசதிகளும் மேம்படுத்தப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் 33 சதவீத பசுமைப் பரப்பை அடைவதற்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக 3.48 கோடி மரக்கன்றுகள் நடும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போதுள்ள அலையாத்திக் காடுகளை பாதுகாப்பதுடன், பொருத்தமான இடங்களில் புதிய காடுகளை உருவாக்குவதும் முக்கியமானது. ஈர நிலங்கள் வெறும் நீர்நிலைகள் மட்டுமல்ல. அவை பல்வேறு இயற்கை வளங்கள் மற்றும் உயிரினங்களைப் பாதுகாக்கும் முக்கியமான சூழலியல் அமைப்புகளாகும். அவற்றைப் பாதுகாக்கவும் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
வனப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு வனத்துறையில் அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது. கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பழங்குடியின மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன.
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தமிழ்நாட்டில் உள்ள வனச் சுற்றுலா கட்டமைப்புகள் பொதுமக்களின் வசதிக்காக மேம்படுத்தப்படும். எதிர்காலத்தில் வனத்துறை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கம்.
தானியங்கி கேமரா கருவிகள், செயற்கைக்கோள் கண்காணிப்பு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்பங்கள் வனத்துறை மேலாண்மையில் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படும். தமிழ்நாடு வனத்தோட்டக் கழகம் மற்றும் தேயிலைத் தோட்டக் கழகத்திற்கும் தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. அவற்றின் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்" என்றார்.