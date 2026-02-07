காட்டுப்பன்றிகளை வேட்டையாட முயற்சி: தடுக்க முயன்ற வனக்காவலர் மீது தாக்குதல்
வனக்காவலரை தாக்கியவர் மீது, சீருடையணிந்து பணியில் இருப்பவர் மீது தாக்குதல் நடத்தியது மற்றும் கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : February 7, 2026 at 3:18 PM IST
அரியலூர்: கிணற்றுக்குள் விழுந்த காட்டுப் பன்றிகள் வேட்டையாடப்படுவதை தடுக்க முயன்ற வனக்காவலர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் அரியலூரில் அரங்கேறியுள்ளது.
அரியலூர் மாவட்டம் தவுத்தாய்குளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதி மருதையாறு. இந்த கிராம பகுதியில் தடுப்பணை கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் அங்கு அமைந்துள்ள ஒரு பழைய கிணற்றில் இரண்டு காட்டுப் பன்றிகள் விழுந்து உயிருக்கு போராடிய வண்ணம் தவித்திருக்கின்றன. தடுப்பணை கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தோர் இது குறித்து வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.
தகவல் கிடைத்ததும் வனத் துறை காவலர் விசுவநாதன் என்பவர் பன்றிகளை மீட்பதற்காக உடனடியாக இருசக்கர வாகனத்தில் அந்த பகுதிக்கு சென்றுள்ளார். ஆனால் அதற்குள் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிலருக்கு காட்டுப் பன்றிகளை வேட்டையாடும் எண்ணம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே அங்கு சென்ற விசுவநாதனிடம், எதற்காக இங்கு வந்தாய்? உனக்கு தகவல் கொடுத்தது யார்? காட்டுப் பன்றிகள் எங்களுக்கு தான் சொந்தமானது. எங்களுக்கு வேண்டும் என்று கூறி சண்டையிட்டதோடு, வனக் காவலர் விசுவநாதனையும் அடித்து தாக்கியுள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தை அங்கிருந்த ஒருவர் வீடியோ எடுத்துள்ளார். அதனை பார்த்த உள்ளூர்வாசியான செல்வகுமார் என்பவர், நீ தான் வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தாயா? என கேட்டு செல்வகுமாரிடம் ஆத்திரப்பட்டு பேசியவாறே, விசுவநாதனை தாக்குவதும், பின்னர் அவரது சட்டையைப் பிடித்து தரதரவென இழுத்துச் செல்லும் காட்சிகளும் அந்த வீடியோவில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த நிலையில் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த அரியலூர் காவல் துறையினர் மற்றும் வனத்துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று வன காவலர் விசுவநாதனை மீட்டுள்ளனர். இதனிடையே, காவல் துறையினர் வருவதை அறிந்த செல்வகுமார் அங்கிருந்து தப்பி ஓடி விட்டார்.
வனக்காவலரை தாக்கிய குற்றத்திற்காகவும், காட்டுப் பன்றிகளை வேட்டையாட முயன்றதற்காகவும் செல்வகுமாரை பிடித்து, அவர்மீது சீருடையணிந்து பணியில் இருப்பவர் மீது தாக்குதல் நடத்துவது மற்றும் கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ரோந்து பணிக்குச் சென்ற வனக்காவலர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் அரியலூர் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.