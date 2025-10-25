ETV Bharat / state

மாஞ்சோலையில் இளம்பெண் வன்கொடுமை; வனக்காவலர் கைது!

மாஞ்சோலையில் வேலையிழந்து வாழ்வாதாரம் இன்றி தவித்து வரும் பெண்ணிடம் வனக்காவலர் அத்துமீறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 6:27 PM IST

1 Min Read
திருநெல்வேலி: மாஞ்சோலையில் வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணுக்கு வனக்காவலர் ஒருவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் மாஞ்சோலை பகுதிகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயங்கி வந்த தனியார் தேயிலை தோட்ட நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு அதன் உற்பத்தியை நிறுத்தியது. இதனால் அங்கு பணியாற்றிய தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், மறுவாழ்வுக்கான திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. மேலும், பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி என்பதால் அங்கிருக்கும் மக்களை மாஞ்சோலையில் இருந்து கீழே இறக்கும் முயற்சிகளும் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில் மாஞ்சோலையில் வனப் பாதுகாவலராக பணியாற்றும் அய்யா குட்டி (வயது 40) அங்குள்ள ஒரு வீட்டிற்குள், அப்பெண்ணின் கணவர் இல்லாத நேரத்தில் மது போதையில் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அதனை தொடர்ந்து கதவை பூட்டிக் கொண்டு அப்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாகவும் தெரிகிறது.

அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண், இச்சம்பவம் குறித்து மணிமுத்தாறு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் பேரில் இன்று வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அய்யா குட்டியை கைது செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்டுள்ள வனக் காவலர்
கைது செய்யப்பட்டுள்ள வனக் காவலர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மாஞ்சோலையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்க மறுக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது வனத்துறை ஊழியர் ஒருவர் தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், மது அருந்தியதாக கூறப்படும் வன ஊழியர் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் எவ்வாறு மது அருந்தினார்? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

குறிப்பாக, தேயிலைத் தோட்டம் மூடப்பட்டதால் தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் இன்றி கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக எந்த வருமானமும் இல்லாமல் கடும் சிரமத்தோடு அங்கு வாழ்ந்து வருகின்றனர். அரசு பல்வேறு அடிப்படை வசதிகளையும் சரிவர செய்து கொடுக்கவில்லை எனக் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. வறுமை மட்டுமின்றி காட்டு விலங்குகளுக்கு இடையே கடும் அச்சத்தோடு வாழ்ந்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய வனத்துறை ஊழியரே பெண்ணிடம் அத்துமீறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

