ஆபத்தை உணராமல் யானை முன் நின்று ரீல்ஸ் எடுத்த இளைஞர்கள் - வனத்துறை எச்சரிக்கை
யானை முன் நின்று ரீல்ஸ் எடுத்த இளைஞர்களை வனத்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.
Published : June 16, 2026 at 8:36 PM IST
ஈரோடு: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் முகாமிட்ட யானையால் ஏற்படும் ஆபத்தை உணராமல் ரீல்ஸ் எடுத்த இளைஞர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறை எச்சரித்துள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதி வழியாக தமிழக கர்நாடக மாநிலங்களை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் - மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. இந்த சாலை வழியாக இரு மாநிலங்களுக்கிடையே வாகன போக்குவரத்து அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. அதேசமயம் சாலையில் யானை, சிறுத்தை போன்ற வனவிலங்குகளும் உலா வருகின்றன.
அதேபோல, சத்தியமங்கலம் அடுத்த தாளவாடி மலைப்பகுதியில் விவசாயம் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. இங்குள்ள மக்கள் கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் விவசாயத்தை நம்பியே வாழ்ந்து வருகின்றனர். ஆனால், உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி வனத்தில் இருந்து வெளியேறும் வனவிலங்குகளால் விவசாயிகள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
குறிப்பாக, கூட்டம் கூட்டமாக வரும் யானைகள் முட்டைகோஸ், காலிஃபிளவர், தக்காளி, தென்னை, மக்காச்சோளம், ராகி போன்ற பயிர்களை சேதப்படுத்துவது தொடர்ந்து வருவதாகவும், வனவிலங்குகளிடமிருந்து பயிர்களை பாதுகாக்க விவசாயிகள் விடிய விடிய இரவு நேர காவலுக்கு சென்று யானை, காட்டுப்பன்றிகளை காட்டுக்குள் துரத்திவிடுவது வாடிக்கையாகிவிட்டதாகவும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
ஆபத்தை உணராமல் யானையை ரீல்ஸ் எடுத்த இளைஞர்கள்#elephantroaming | #sathyamangalamforest | #elephantsvideos | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/EsH80RxUE2— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 16, 2026
சில நேரங்களில் யானைகளை விவசாயிகள் துரத்திவிட்டாலும், அவை திரும்பி வந்து தாக்குவதும், அதில் உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் நிகழ்கின்றன. எனவே, மனித - மிருக மோதலை தடுக்க வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 16) சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள ஆசனூர் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒரு 'கொம்பன்' யானை சாலையில் உலா வந்தது. சாலைக்கு வந்த கொம்பன் யானையைக் கண்ட வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் ஆங்காங்கே வாகனத்தை நிறுத்தினர். இதனால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
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இந்நிலையில், இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரு இளைஞர்கள், கொஞ்சமும் ஆபத்தை உணராமல் யானை முன் நின்று ரீல்ஸ் எடுத்துள்ளனர். நல்வாய்ப்பாக எதுவும் செய்யாத யானை, அங்கிருந்து காட்டுக்குள் சென்றது. இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், யானையை எரிச்சலூட்டும் வகையில் ரீல்ஸ் எடுத்த இளைஞர்களை வனத்துறையினர் தேடி வருகின்றனர். ஏனென்றால், கடந்த காலங்களில் வீடியோ எடுத்த நபர்களை, யானை தாக்கிய சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.